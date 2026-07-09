Un incredibile incidente scuote l'ambiente del Werder Brema durante alcuni lavori di manutenzione all'interno del Weserstadion. Un operaio taglia per errore un pilastro portante utilizzando un flessibile e causa il crollo immediato di diverse file di sedili in cemento. I piani originali del cantiere prevedevano semplicemente la sostituzione delle vetrate situate nel settore VIP dell'impianto sportivo. Le autorità attribuiscono il disastro a un gravissimo errore umano e scartano totalmente l'ipotesi di un cedimento strutturale del materiale o di un difetto di costruzione originale. Questo clamoroso sbaglio genera danni pesanti, ma fortunatamente nessuna persona riporta conseguenze fisiche o ferite durante il crollo della struttura.

La sicurezza dello stadio e l'esordio stagionale

completano subitostrutturale e dimostrano la totaledei blocchi adiacenti alla zona dell'incidente. Questatecnica significa una cosa molto importante per iIlnon mette in pericolo le normali operazioni di gioco all'interno del. Ilospiterà regolarmente, squadra della prima divisione francese, durante la tradizionalein programma il 15 agosto. L'arbitro fischierà l'inizio di questa importante prova generale alle orein un impiantoe pronto ad accogliere il pubblico. Nel frattempo, icontinuano senza sosta la posa del nuovo prato ibrido, ignorando ledi pulizia e i futuri lavori di. Il campo ospiterà i giocatori in condizioni perfette già per questa gara amichevole.

BREMA, GERMANIA - 16 MAGGIO: Veduta d'insieme dell'interno dello stadio prima della partita di Bundesliga tra SV Werder Brema e Borussia Dortmund al Weserstadion, il 16 maggio 2026 a Brema, in Germania. (Foto di Pau Barrena/Getty Images)

I tifosi abbonati, i costi e le indagini

Ilconta circaa sedere e rappresenta un problema logistico non indifferente per lasportiva. Il club non sa ancora se gli operai completeranno lein tempo per la prima partita casalinga di campionato contro, prevista tra il 4 e il 6 settembre. Nella peggiore delle ipotesi, ladovrà chiudere preventivamente il settore e sposterà i possessori diin altre zone dello stadio. I costi dei lavori di ripristino delrimangono attualmente sconosciuti. La società, che gestisce lo stadio, discute attivamente le questioni di responsabilità formale con la ditta costruttrice incaricata dei lavori. L'ufficio tecnico locale partecipa a questiper definire i prossimi passi. Inoltre, ulteriori ingegneri strutturali ispezioneranno minuziosamente il luogoper raccogliere nuovi dati.