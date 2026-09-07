Il London Stadium ha fatto registrare il tutto esaurito nell'ultimi match casalingo contro il Derby County

Antonio Marchese
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Non serve la Premier League per riempire il London Stadium. In occasione della sfida tra West Ham e Derby County, gli spalti hanno fatto registrare il tutto esaurito: 61.180 spettatori, un dato che racconta molto più di una semplice partita di campionato di Championship, o se preferite Serie B inglese.

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Anche in Championship il London Stadium è sold out

La Championship è una competizione diversa dalla massima serie, ma la passione degli Hammers non sembra conoscere categorie. Il pubblico ha risposto presente, trasformando l'impianto londinese in una cornice da grandi occasioni e dimostrando quanto il legame tra il club e i suoi tifosi resti forte anche lontano dai riflettori della Premier League. Un numero del genere rappresenta un segnale importante per il West Ham. Riempire uno stadio da oltre sessantamila posti in seconda divisione non è soltanto una questione di risultati: significa avere una comunità che continua a seguire la squadra, sostenendola nel percorso verso il ritorno ai massimi livelli.
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Seconda vittoria di fila, sette gol fatti in due partite

Il sold out contro il Derby County conferma inoltre il fascino del calcio inglese, dove la Championship può offrire atmosfere e partecipazione degne delle competizioni più prestigiose. Per gli Hammers, quei 61.180 spettatori sono la dimostrazione che il London Stadium può continuare a essere una casa piena di passione, indipendentemente dalla categoria. Per la cronaca la squadra allenata da Nuno Espirito Santo ha sconfitto il derby County 3-0, secondo successo di fila dopo la vittoria per 4-2 sui Wolves. Il West Ham scala posizioni di classifica anche in vista del Dockers derby contro il Millwall, che si giocherà al The Den. La stagione del West Ham era partita in salita, ma con sei punti in due partite a Londra Est si respira un'altra aria.

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