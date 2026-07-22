Clima tesissimo in casa Wolverhampton. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il club inglese avrebbe deciso di annullare l'allenamento di ieri dopo un episodio che avrebbe visto protagonista l'attaccante Tolu Arokodare.

Arokodare non lascia il campo e il Wolverhampton non si allena

Stando alle indiscrezioni, il centravanti si sarebbe rifiutato di lasciare il terreno di gioco. Dopo che gli era stato chiesto di non allenarsi con il resto della squadra. Un gesto che avrebbe provocato momenti di forte tensione all'interno del centro sportivo, tanto da costringere lo staff tecnico a interrompere e cancellare la seduta prevista.

Al momento non sono stati resi noti i motivi che hanno spinto il club a escludere Arokodare dall'allenamento collettivo, né le ragioni che avrebbero portato il giocatore a opporsi alla decisione. Resta però il fatto che l'episodio ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla situazione interna dei Wolves. Alimentando interrogativi sul rapporto tra il calciatore e la società.

La vicenda arriva in un momento delicato della preparazione estiva. Fase in cui gli allenatori cercano di costruire il gruppo e definire gli equilibri in vista dell'inizio della nuova stagione. Un episodio del genere rischia quindi di compromettere la serenità dell'ambiente. Avendo ripercussioni anche sul futuro del giocatore.

🚨🚨| JUST IN: Wolves training was cancelled yesterday after striker Tolu Arokodare refused to leave the pitch when asked not to train with the squad.



{@NathanJudah} pic.twitter.com/ps9bkoC1me — Goals Side (@goalsside) July 22, 2026

Arokodare, attaccante nigeriano reduce da stagioni positive che gli hanno permesso di attirare l'interesse di diversi club europei, si ritrova ora al centro di una vicenda destinata a far discutere. L'eventuale rottura con il Wolverhampton potrebbe infatti aprire scenari di mercato inattesi nelle prossime settimane. Per il momento, dal club inglese non sono arrivate comunicazioni ufficiali sull'accaduto. Si attendono chiarimenti per comprendere se si sia trattato di un episodio isolato o del segnale di un rapporto ormai deteriorato tra il calciatore e la società.

Nel frattempo, la notizia sta facendo rapidamente il giro del web e dei social. Dove tifosi e addetti ai lavori si interrogano sulle conseguenze disciplinari che potrebbero derivare dal comportamento dell'attaccante. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Wolverhampton adotterà provvedimenti nei confronti di Arokodare o se la situazione potrà rientrare attraverso un confronto tra le parti.