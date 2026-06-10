Il messicano, che da domani sarà impegnato col Mondiale, ha deciso di fare il suo ritorno al club con cui ha esordito nel calcio inglese
Il ballo degli utlimi in classifica: così i Wolves festeggiano la vittoria contro il Liverpool
Nelle ultime ore, il Wolverhampton ha annunciato un ritorno tanto gradito, vale a dire quello di Raul Jiménez. L'attaccante nato nel 1991, infatti, ha vestito la maglia giallonera dal 2018 fino al 2023 diventando, in quegli anni, un simbolo della squadra. Tre anni fa, Jiménez ha lasciato gli Wolves per andare al Fulham terminando, così, la sua esperienza coi Cottagers dopo 101 partite e 30 gol. Adesso il classe 1991 giocherà il Mondiale col Messico per poi tornare al Wolverhampton e disputare la Championship.
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
Raul Jiménez torna al Wolverhampton: il comunicato ufficialeDopo gli anni al Fulham, l'attaccante della Nazionale Messicana ha deciso di fare il suo ritorno al Wolverhampton. Il 35enne torna nella squadra che lo ha portato in Inghilterra. Oltre al tornare a vestire il giallonero, Jiménez riavrà anche il numero di maglia indossata alla sua prima esperienza, vale a dire il nove. Di seguito, il comunicato ufficiale con cui il club della seconda divisione inglese ha annunciato il ritorno dell'attaccante:
"Il messicano torna ai Wolves con un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno, avendo già consolidato il suo posto tra i migliori attaccanti ad aver rappresentato la Vecchia Signora nella storia, e il più grande nell'era della Premier League del club.
Durante il suo primo periodo in maglia giallonera, tra il 2018 e il 2023, Jimenez ha segnato 57 gol in 166 presenze, contribuendo a trasformare i Wolves da neopromossa in una delle squadre più temute del calcio inglese".
"Arrivato inizialmente in prestito dal Benfica dopo la promozione in Premier League, Jiménez è diventato rapidamente il punto di riferimento dell'entusiasmante squadra di Nuno Espirito Santo.
I suoi gol hanno portato i Wolves al settimo posto in Premier League nella sua stagione d'esordio in Inghilterra,. Nella stagione 2019/2020, il numero nove dei Old Gold ha segnato 27 gol in tutte le competizioni. Ciò ha contribuito al raggiungimento dei quarti di finale di UEFA Europa League e alla lotta per la qualificazione alla Champions League".
Caricamento post Instagram...
Jimenez è stato il punto di riferimento della squadra dei Wolves che ha gareggiato senza timore contro l'élite inglese. Il suo amore per Wolverhampton e la città ha creato uno straordinario legame con i tifosi".
Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA