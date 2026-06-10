Nelle ultime ore, il Wolverhampton ha annunciato un ritorno tanto gradito, vale a dire quello di Raul Jiménez. L'attaccante nato nel 1991, infatti, ha vestito la maglia giallonera dal 2018 fino al 2023 diventando, in quegli anni, un simbolo della squadra. Tre anni fa, Jiménez ha lasciato gli Wolves per andare al Fulham terminando, così, la sua esperienza coi Cottagers dopo 101 partite e 30 gol. Adesso il classe 1991 giocherà il Mondiale col Messico per poi tornare al Wolverhampton e disputare la Championship.

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Raul Jiménez torna al Wolverhampton: il comunicato ufficiale

Dopo gli anni al Fulham, l'attaccante dellaha deciso di fare il suo ritorno al Wolverhampton. Il 35enne torna nella squadra che lo ha portato in Inghilterra. Oltre al tornare a vestire il giallonero, Jiménez riavrà anche il numero di maglia indossata alla sua prima esperienza, vale a dire il. Di seguito, ilcon cui il club della seconda divisione inglese ha annunciato il ritorno dell'attaccante:

"Il messicano torna ai Wolves con un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno, avendo già consolidato il suo posto tra i migliori attaccanti ad aver rappresentato la Vecchia Signora nella storia, e il più grande nell'era della Premier League del club.

Durante il suo primo periodo in maglia giallonera, tra il 2018 e il 2023, Jimenez ha segnato 57 gol in 166 presenze, contribuendo a trasformare i Wolves da neopromossa in una delle squadre più temute del calcio inglese".

Londra, Inghilterra - 20 agosto 2022: Raul Jiménez del Wolverhampton durante la partita di Premier League tra Tottenham e Wolverhampton Wanderers al Tottenham Hotspur Stadium. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

"Arrivato inizialmente in prestito dal Benfica dopo la promozione in Premier League, Jiménez è diventato rapidamente il punto di riferimento dell'entusiasmante squadra di Nuno Espirito Santo.

I suoi gol hanno portato i Wolves al settimo posto in Premier League nella sua stagione d'esordio in Inghilterra,. Nella stagione 2019/2020, il numero nove dei Old Gold ha segnato 27 gol in tutte le competizioni. Ciò ha contribuito al raggiungimento dei quarti di finale di UEFA Europa League e alla lotta per la qualificazione alla Champions League".

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"Ma l'influenza di Jiménez sul club andava ben oltre i gol. La sua resilienza dopo il grave infortunio alla testa subito contro l'Arsenal nel 2020, la determinazione dimostrata nel tornare al suo meglio hanno rafforzato l'ammirazione che i tifosi nutrivano per lui.

Jimenez è stato il punto di riferimento della squadra dei Wolves che ha gareggiato senza timore contro l'élite inglese. Il suo amore per Wolverhampton e la città ha creato uno straordinario legame con i tifosi".

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