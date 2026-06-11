Il Wolverhampton non vuole più perdere tempo in vista della prossima stagione. Dopo quasi 10 anni, i Wolves sono tornati in Championship, con grande rammarico dei tifosi. In questo lungo lasso di tempo, il club si è distinto per la sua identità portoghese che lo ha condotto fino ai quarti di finale di Europa League nel 2019-20. Negli anni sono passati grandi calciatori presso il Molineaux Stadium: da Vitinha al compianto Diogo Jota, passando per Ruben Neves, Pedro Neto e l'allenatore Nuno Espirito Santo. Tuttavia, col crescente indebitamento della società, sono calate anche le prestazioni in campo, culminando con la terribile stagione appena conclusa. Il Wolverhampton infatti ha chiuso la Premier League 2025-26 all'ultimo posto, con soli 20 punti fatti. La stagione è cominciata male con Vitor Pereira (artefice della salvezza nell'annata passata ma iniziando il '25 con 8 sconfitte, 2 pareggi), ed è proseguita peggio con Rob Edwards.

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Chi è Cesar Peixoto, sostituto di Rob Edwards

BURNLEY, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Rob Edwards, allenatore del Wolverhampton Wanderers, arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Burnley e Wolverhampton Wanderers al Turf Moor il 24 maggio 2026 a Burnley, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Rob Edwards ha militato da calciatore nei Wolves dal 2004 al 2008, gli anni della prima risalita nella massima divisione inglese. Poi, il difensore gallese è tornato al club nelle vesti di allenatore durante il '16-'17, guidando la squadra per 1 solo match. In seguito sono arrivate la prima promozione con il Forest Green dalla FL2 alla FL1 e il risultato più importante raccolto nella sua carriera: la promozione in Premier con il Luton Town. Edwards aveva cominciato il 2025 con il Middlesborough, con discreti risultati, ma si è dimesso in novembre quando ha ricevuto la chiamata dei Wolves.

🚨🐺 EXCL: Wolves agree deal in principle to appoint Cesar Peixoto as new head coach.



Interest reported by O Jogo, now verbal agremeent in place with Peixoto to take over at #WWFC.



Excellent job at Gil Vicente with record results and seen among top talented young managers. pic.twitter.com/Gp4PN9IzyH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

La notizia del suo esonero, come racconta TalkSport, avrebbe sorpreso tutti. In primis il gallese, poi i nuovi acquisti (Trippier e Jimenez), per cui il tecnico aveva rivestito un ruolo chiave. C'era già la bozza di una programmazione condivisa della stagione e la notizia dell'esonero è giunta a Edwards tramite i social media (come Fabrizio Romano). Tuttavia, la proprietà e la dirigenza (sempre sotto l'ombra del super procuratore Jorge Mendes) ha deciso di ritornare alla sua identità portoghese. Al Molineaux infatti sbarcherà Cesar Peixoto, ex allenatore del Gil Vicente. Dopo una carriera da calciatore presso le maggiori squadre del Portogallo (Benfica, Porto, Braga), Cesar ha ottenuto ottimi risultati da allenatore. La stagione passata infatti, è arrivato un discreto sesto posto col modesto Gil Vicente. A lui l'arduo compito di riportare i Wolves dove meritano.

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