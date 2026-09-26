Una stretta di mano, un abbraccio e poche parole, capaci di racchiudere quasi vent'anni di storia del calcio mondiale. Dopo la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, Lamine Yamal ha raccontato cosa ha detto a Lionel Messi e perchè quel momento aveva per lui un significato cosi speciale.

Yamal: "L'ho ringraziato per tutto quello che ha dato al calcio"

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Al termine della finale Mondiale, vinta dallaper 1-0 contro l'Argentina,si è avvicinato a Messi per abbracciarlo, dando vita addestinata a rimanere nella memoria di questo sport, considerando il legame particolare tra i due e ciò che porta sempre più a pensare di una vera e propria, tra chi ha fatto la storia del calcio con la maglia numero 10 del Barcellona e tra chi, sempre con quella maglia, ha tutto per: "L'ho voluto ringraziare per tutto quello che ha dato al calcio", ha raccontato Yamal al The Guardian, precisando anche di non aver cercato alcun momento costruito dalle telecamere: "Non voglio mai fare cose che mi facciano sembrare bello per le foto, è stato un gesto che è partito da dentro", ha spiegato.I riferimenti poi, tra chi è stato il passato e chi invece il presente del Barcellona, sono inevitabilmente alladiventatanegli ultimi anni:, allora giovanissimo, ritratto mentre fa il bagno aquando il futuro talento blaugrana era ancora un neonato. Lo spagnolo, nell'intervista, ha spiegato che proprio per evitare paragoni, aveva chiesto al padre di non diffondere quella fotografia: "Volevo essere solo me stesso in quel momento, solo Lamine, non volevo essere Messi", ha spiegato, sottolineando la volontà di costruire una propriacalcistica, lontano dalle ombre dell'argentino o dai paragoni.

BERLINO, GERMANIA - 14 LUGLIO: il giocatore spagnolo Lamine Yamal in azione durante la partita finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra all'Olympiastadion il 14 luglio 2024 a Berlino, Germania. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Yamal, la finale e quella 'scintilla'

Nell'intervista,ha raccontare anche la suadella finale del Mondiale. Dopo l'espulsione dell'argentino Enzo Fernandez, lasi sarebbe sentita particolarmente sicura del successo e il talento 19enne ha poi descritto il proprio modo di affrontare gli avversari, paragonandoli a 'robot': "Il calcio è meccanizzato, ma ci sono giocatori come me, come Pedri e molti altri, che hanno quella scintilla speciale", ha dichiarato. Quella stessa '' che è emersa anche nell'della finale, quando Yamal ha rallentato la giocata per attirare l'avversario, favorendo lo spazio per Pedro Porro e contribuendo alla costruzione dell'azione che ha portato aldi: "Quando è entrata è stato spettacolare. È lì che ci siamo sentiti campioni", ha raccontato.

Il risultato è un'immagine dal forte valore simbolico: Messi, leggenda del Barcellona e del calcio argentino, abbracciato da chi, con la sua stessa maglia blaugrana, sta cominciando a scrivere le prime pagine indelebili del calcio mondiale, come Yamal.