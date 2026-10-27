Alla fine Lamine Yamal non è riuscito a tornare a casa con il Pallone d'Oro, vinto poi da Harry Kane, ma questo non toglie il fatto che la stella del Barcellona stia continuando a riscrivere la storia del calcio e chissà quanti altri traguardi potrà raggiungere visto quello che è riuscito a fare fino qui. Senza dimenticare il fatto che lo spagnolo ha solamente 19 anni. Ieri sera il numero 10 blaugrana ha ottenuto il premio Miglior giovane dell'anno per la terza volta consecutiva mentre nella sfida per l'ambito premio si è dovuto accontentare del terzo posto. Non certo quello che sperava ma questo traguardo gli consente di infrangere un nuovo record.

Lamine Yamal sempre più nella storia del calcio... anche quando non vince

A soli 19 anni,

Lamine

Yamal

ha già conquistato traguardi che molti calciatori sognano di raggiungere in tutta la loro carriera. Il suo talento, la sua personalità e la sua mentalità competitiva gli hanno permesso di competere a velocità vertiginosa con le più grandi stelle del calcio mondiale fino a diventare uno dei nomi di spicco del calcio mondiale. O meglio, il suo nome ha iniziato a circolare nell'élite internazionale fin dal giorno dell'esordio con il Barcellona a soli 16 anni. Quelle premesse che allora tutti si erano fatti su quel ragazzino sono state tutte mantenute.

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Ad oggi, l'esterno dellavanta già un palmarès straordinario:. Questi traguardi, insieme ai suoi innumerevoli successi individuali, riflettono la statura di un calciatore che ha scalato le categorie ad una velocità eccezionale. Un altra importante soddisfazione è arrivata ieri a Londra dove il classe 2007 ha ottenuto il premio Miglior giocatore dell'anno per la terza edizione consecutiva. Non è riuscito a vincere il, nella cui classifica si è piazzato terzo dietro al vincitore Harrye a Kylian

LONDRA, INGHILTERRA - 26 OTTOBRE: Lamine Yamal partecipa alla 70ª cerimonia del Pallone d'Oro presso il Palladium Theatre, il 26 ottobre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Gareth Cattermole/Getty Images)

Nonostante tutto, questo terzo posto consente al giocatore del Barcellona si infrangere un nuovo record: mai nessuno prima dei 20 anni si è classificato tra i primi 10 per tre anni di fila. Nel 2024, quando il premio fu vinto da Rodri, si classificò 8°, mentre l'anno addirittura 2° dietro a Dembélé. Joan Laporta non ha dubbi su di lui "Un giorno vincerà il Pallone d'Oro". Una nuova premessa che sicuramente non stupirà nessuno se dovesse essere mantenuta già l'anno prossima perché tutti sanno che Yamal ha tutto per riuscirci.