Arrivano segnali incoraggianti per la Spagna e per Lamine Yamal. A pochi giorni dall'esordio ai Mondiali contro Capo Verde, il commissario tecnico Luis de la Fuente ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del talento del Barcellona, fermo nelle ultime settimane per un problema fisico. L'allenatore si è mostrato fiducioso sul recupero del classe 2007, spiegando come il percorso stia procedendo secondo i piani. Yamal non ha preso parte all'ultima amichevole in Messico, rimanendo al centro sportivo insieme a Nico Williams e Victor Munoz per svolgere un lavoro personalizzato. L'obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili alla prima gara della Coppa del Mondo. La prudenza resta massima, ma la sensazione è che il rientro sia ormai molto vicino.

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🚨🇪🇸 𝗡𝗘𝗪: Nico Williams and Lamine Yamal will be 100% available for the opening game of the World Cup!



Confirmed by Luis de la Fuente. pic.twitter.com/qSMAQAcimS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 8, 2026

Yamal vede il rientro: De la Fuente conferma i progressi del talento spagnolo

Nel corso della conferenza stampa tenuta a Puebla, dove laaffronterà il Perù nell'ultima amichevole prima del, Luis de la Fuente ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati. Tra i temi più attesi c'era naturalmente quello legato aIl ct ha rassicurato tifosi e addetti ai lavori, sottolineando come il recupero stia procedendo nel migliore dei modi. "Nico, Lamine e Víctor stanno facendo buoni progressi nel loro recupero. È stato utile per loro rimanere qui in questi prossimi giorni per svolgere un allenamento più specifico", ha spiegato. Successivamente è arrivata un'altra apertura importante: "Penso che tutti e tre saranno disponibili per la prossima partita. Questa è un'ottima notizia.

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: L'allenatore della nazionale spagnola Luis de la Fuente osserva la partita prima dell'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto allo stadio RCDE di Barcellona, Spagna, il 31 marzo 2026. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Se non ci saranno problemi nei prossimi giorni, ci aspettiamo che siano pronti per il 15". Un messaggio che alimenta l'ottimismo in vista della sfida contro Capo Verde. Più cauta, invece, la valutazione sulla possibilità di vedere Yamal e Nico Williams dal primo minuto. "È più complicato. Ma penso che tutti e tre saranno disponibili a giocare. Non sappiamo quanti minuti giocheranno", ha precisato De la Fuente. Per questo motivo la Spagna continuerà a gestire il recupero dei suoi uomini migliori senza forzature. L'obiettivo è averli al massimo della condizione nella fase decisiva del torneo. Yamal resta il simbolo del presente e del futuro della Roja, che sogna di arrivare fino in fondo anche grazie al suo talento.

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