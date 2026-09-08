Yéremy Pino, l’anno della consacrazione al Crystal Palace: inizio di campionato positivo per il 10 spagnolo che quest'anno vuole fare grandi cose
Che festa al Selhurst Park! I tifosi del Crystal Palace ballano dopo la vittoria della Conference
Il talento non sempre ha bisogno di grandi annunci. A volte gli basta una stagione per trovare il proprio posto, prendere confidenza con un campionato e trasformare le promesse in qualcosa di concreto. È questa la sfida che attende Yéremy Pino al Crystal Palace: diventare non soltanto un giocatore di qualità, ma l’uomo capace di cambiare il volto delle partite.
Yéremy Pino: fantasista prestato all'attaccoArrivato dal Villarreal nell’estate del 2025, lo spagnolo ha alle spalle un primo anno inglese che gli ha permesso di conoscere ritmi, intensità e richieste della Premier League. A 23 anni, il numero 10 delle Eagles possiede ancora ampi margini di crescita e una qualità tecnica che può diventare determinante negli ultimi trenta metri. Pino è un attaccante capace di muoversi tra le linee, partire dall’esterno e creare superiorità con il primo controllo, il dribbling e la visione di gioco. Negli anni 90 avrebbe assunto le sembianze di un trequartista puro, nel calcio di oggi è duttile. Non è soltanto un giocatore da giocata individuale: sa associarsi ai compagni, trovare il passaggio giusto e contribuire anche alla fase di non possesso. Sono caratteristiche preziose per una squadra che vuole essere intensa senza rinunciare alla fantasia.
La stagione della verità
L’inizio della stagione 2026/27 ha già offerto qualche segnale interessante. Nella vittoria per 3-2 sul campo del Fulham, Pino ha confezionato uno splendido cross d’esterno per Kamada, prima che il gol venisse annullato per un fuorigioco millimetrico. Un episodio che non entra nelle statistiche, ma racconta bene la sua capacità di inventare qualcosa dove altri vedono soltanto una difesa schierata. La rete su punizione contro il Manchester City è un'altra perla rara da custodire nelle memorie della stagione appena iniziata.
La vera svolta, però, dovrà arrivare nella continuità. Il Palace ha bisogno che il suo talento si traduca più spesso in gol, assist e prestazioni decisive, soprattutto nelle partite in cui gli spazi si riducono e serve un guizzo per rompere l’equilibrio.
Selhurst Park è un luogo che sa riconoscere i giocatori capaci di accendere l’immaginazione. Se Pino riuscirà a unire la sua naturale eleganza a una maggiore concretezza, questa potrebbe essere la stagione in cui smetterà di essere una promessa affascinante per diventare uno dei protagonisti del Crystal Palace.
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