Il talento non sempre ha bisogno di grandi annunci. A volte gli basta una stagione per trovare il proprio posto, prendere confidenza con un campionato e trasformare le promesse in qualcosa di concreto. È questa la sfida che attende Yéremy Pino al Crystal Palace: diventare non soltanto un giocatore di qualità, ma l’uomo capace di cambiare il volto delle partite.

Yéremy Pino: fantasista prestato all'attacco

La stagione della verità

LONDRA, INGHILTERRA - 28 AGOSTO: Yeremi Pino del Crystal Palace esulta dopo che Gianluigi Donnarumma del Manchester City (non nell'inquadratura) ha segnato un autogol durante la partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Manchester City a Selhurst Park, il 28 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Arrivato dalnell’estate del 2025, lo spagnolo ha alle spalle un primo anno inglese che gli ha permesso di conoscere ritmi, intensità e richieste della. A 23 anni, il numero 10 dellepossiede ancora ampi margini di crescita e una qualità tecnica che può diventare determinante negli ultimi trenta metri. Pino è un attaccante capace di muoversi tra le linee, partire dall’esterno e creare superiorità con il primo controllo, il dribbling e la visione di gioco. Negli anni 90 avrebbe assunto le sembianze di un trequartista puro, nel calcio di oggi è duttile. Non è soltanto un giocatore da giocata individuale: sa associarsi ai compagni, trovare il passaggio giusto e contribuire anche alla fase di non possesso. Sono caratteristiche preziose per una squadra che vuole essere intensa senza rinunciare alla fantasia.

L’inizio della stagione 2026/27 ha già offerto qualche segnale interessante. Nella vittoria per 3-2 sul campo del Fulham, Pino ha confezionato uno splendido cross d’esterno per Kamada, prima che il gol venisse annullato per un fuorigioco millimetrico. Un episodio che non entra nelle statistiche, ma racconta bene la sua capacità di inventare qualcosa dove altri vedono soltanto una difesa schierata. La rete su punizione contro il Manchester City è un'altra perla rara da custodire nelle memorie della stagione appena iniziata.

La vera svolta, però, dovrà arrivare nella continuità. Il Palace ha bisogno che il suo talento si traduca più spesso in gol, assist e prestazioni decisive, soprattutto nelle partite in cui gli spazi si riducono e serve un guizzo per rompere l’equilibrio.

Selhurst Park è un luogo che sa riconoscere i giocatori capaci di accendere l’immaginazione. Se Pino riuscirà a unire la sua naturale eleganza a una maggiore concretezza, questa potrebbe essere la stagione in cui smetterà di essere una promessa affascinante per diventare uno dei protagonisti del Crystal Palace.