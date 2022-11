Zambia, il bomber decide il derby: in premio 5 confezioni di uova!

Un omaggio particolare dopo un derby vinto nella Super League dello Zambia. Sì, perché a Kennedy Musonda, attaccante del Power Dynamos, sono state consegnate 5 confezioni di uova per la sua eccellente prestazione nel Kitwe Derby contro il Nkana Football Club, conclusosi 0-1 a favore degli Aba Yellow allo Nkana Stadium.

Due confezioni sono per il gol decisivo segnato al minuto 55 con un bel colpo di testa, mentre le altre tre sono per il premio migliore in campo che ha vinto.