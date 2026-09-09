Un attaccante della Tanzania nel campionato di terza categoria abruzzese. E non un centravanti qualsiasi bensì il vice parroco del paese. Accade a Quadri, piccolo paese dell'Abruzzo, la cui società ha tesserato il parroco.

Un parroco della Tanzania sarà il centravanti di una squadra di terza categoria

Un grido di speranza pic.twitter.com/yjgAwDRM2T — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) September 9, 2026

Con l'avvio della stagione iniziano anche i campionati delle serie minori . Ed è tempo di riprendere a giocare anche dove il campo è fatto di terra battuta e non di erba, come in terza categoria. Si tratta quasi sempre di società e squadre molto piccole, appartenenti a piccoli paesi che spesso hanno appena qualche centinaio di abitanti. E, con qualche innesto dai paesi limitrofi. Ed è anche questo il caso dell', formazione che si sta preparando a ritornare a giocare nella Terza Categoria. La squadra, infatti, mancava dalle competizioni ufficiali da sette anni ed è rinata grazie all'impegno dei giovani.Serie minori o meno, comunque, un calciomercato va fatto. E al Quadri serviva una punta, un. Ed ecco quindi che il colpo di mercato, fatto dal presidente Gabriele D’Aloisio: il parroco del piccolo comune. Si tratta di, un classe 1991, di origine tanzaniana, inviato in questo comune sparso fra i monti lo scorso anno. Uno dei dirigenti, Giuseppe Liberatore, parlando con Abruzzo Daily, ha motivato così la scelta: "Padre Oden aveva iniziato ad allenarsi con noi già dall’anno scorso. Lui, si mantiene in forma, a volte arriva a piedi fino a Pizzoferrato. È venuto al campo e ha chiesto di giocare. Ed è stato ovviamente accolto con piacere. L’anno scorso non è stato possibile tesserarlo per problemi burocratici, ma quest’anno è stato tra i primi a firmare".

Il nuovo acquisto è stato poi presentato con adeguato comunicato sui social della società: "Arrivato dalla Tanzania per dedicare la sua missione alla comunità, Padre Oden è diventato in poco tempo una presenza importante per il nostro paese, riuscendo a creare un bellissimo rapporto con i giovani, con la squadra e con tutta la comunità. E ora, dopo aver portato la sua parola fuori dal campo, è pronto a portare anche un po’ di… benedizioni sul terreno di gioco!"