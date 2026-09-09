La società milita nella terza categoria della regione Abruzzo
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Un attaccante della Tanzania nel campionato di terza categoria abruzzese. E non un centravanti qualsiasi bensì il vice parroco del paese. Accade a Quadri, piccolo paese dell'Abruzzo, la cui società ha tesserato il parroco.
Un parroco della Tanzania sarà il centravanti di una squadra di terza categoriaCon l'avvio della stagione iniziano anche i campionati delle serie minori. Ed è tempo di riprendere a giocare anche dove il campo è fatto di terra battuta e non di erba, come in terza categoria. Si tratta quasi sempre di società e squadre molto piccole, appartenenti a piccoli paesi che spesso hanno appena qualche centinaio di abitanti. E le rose sono formate per comodità dagli stessi cittadini con talento sportivo, con qualche innesto dai paesi limitrofi. Ed è anche questo il caso dell'ASD Quadri, formazione che si sta preparando a ritornare a giocare nella Terza Categoria. La squadra, infatti, mancava dalle competizioni ufficiali da sette anni ed è rinata grazie all'impegno dei giovani.
Il nuovo acquisto è stato poi presentato con adeguato comunicato sui social della società: "Arrivato dalla Tanzania per dedicare la sua missione alla comunità, Padre Oden è diventato in poco tempo una presenza importante per il nostro paese, riuscendo a creare un bellissimo rapporto con i giovani, con la squadra e con tutta la comunità. E ora, dopo aver portato la sua parola fuori dal campo, è pronto a portare anche un po’ di… benedizioni sul terreno di gioco!"
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