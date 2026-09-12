Alla fine, quello che poteva essere uno dei più incredibili colpi di mercato degli ultimi anni, è sfumato: James Rodriguez non è andato all'Avellino, ma ha optato per un club colombiano: l'Atletico Nacional. Il ds della società campana, Aiello, ha raccontato alcuni retroscena della trattativa al giornale Il Mattino.

Il ds dell'Avellino racconta la complessa trattativa per James Rodriguez

Ci è andato molto vicino l'Avellino. Ma, alla fine, il colpaccio non è riuscito: J, nel campionato colombiano, allae all'Avellino di Sandro. E così l'exsi è accasato all'Atletico Nacional, stuzzicato anche dalla migliore offerta economica. I lupi, però, ci erano quasi riusciti. E il loro direttore sportivo Mario Aiello ha narrato come è iniziata questa incredibile trattativa e come si è svolta.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - 4 SETTEMBRE: James Rodriguez della Colombia festeggia dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Colombia e Bolivia allo Stadio Metropolitano Roberto Melendez il 4 settembre 2025 a Barranquilla, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

Aiello ha spiegato che stava cercando un attaccante con determinate caratteristiche e che, quasi per scherzo, gli è stato proposto il talento colombiano: "Tutto è iniziato a cavallo di Ferragosto. Un intermediario italiano, quasi per scherzo, mi ha proposto l'affare con poca convinzione. E si è dato subito da fare: ha contattato l'agenzia del calciatore e abbiamo messo le basi per intavolare i primi discorsi". Ma questa fase si è poi interrotta a causa dell'infortunio di Daniel Fila, spiega Aiello: "Ho lasciato quasi cadere. Sono stato costretto a ripiegare su un attaccante con caratteristiche diverse, come Cheddira".

James Rodríguez non giocherà nell'Avellino. Nonostante l'importante proposta presentata dal club di Serie B, il colombiano ha scelto di tornare in patria dopo essere rimasto svincolato dal Minnesota United, squadra di MLS 🇨🇴



James è pronto a firmare con l'Atletico Nacional e… pic.twitter.com/YdSZ9Fe8jT — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) September 10, 2026

A far rinascere la traballante trattativa è stato l'entourage dell'ex. Ma per il club campano non si trattava di una scelta facile:Il direttore sportivo, infine, ha dichiarato che la trattativa era quasi andata a buon fine: