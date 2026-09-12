La trattativa che non è andata a buon fine

Federico Iezzi
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Alla fine, quello che poteva essere uno dei più incredibili colpi di mercato degli ultimi anni, è sfumato: James Rodriguez non è andato all'Avellino, ma ha optato per un club colombiano: l'Atletico Nacional. Il ds della società campana, Aiello, ha raccontato alcuni retroscena della trattativa al giornale Il Mattino.

Il ds dell'Avellino racconta la complessa trattativa per James Rodriguez

Ci è andato molto vicino l'Avellino. Ma, alla fine, il colpaccio non è riuscito: James Rodriguez ha preferito il ritorno a casa, nel campionato colombiano, alla Serie B e all'Avellino di Sandro Nesta. E così l'ex Real Madrid si è accasato all'Atletico Nacional, stuzzicato anche dalla migliore offerta economica. I lupi, però, ci erano quasi riusciti. E il loro direttore sportivo Mario Aiello ha narrato come è iniziata questa incredibile trattativa e come si è svolta.
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BARRANQUILLA, COLOMBIA - 4 SETTEMBRE: James Rodriguez della Colombia festeggia dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Colombia e Bolivia allo Stadio Metropolitano Roberto Melendez il 4 settembre 2025 a Barranquilla, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

Aiello ha spiegato che stava cercando un attaccante con determinate caratteristiche e che, quasi per scherzo, gli è stato proposto il talento colombiano: "Tutto è iniziato a cavallo di Ferragosto. Un intermediario italiano, quasi per scherzo, mi ha proposto l'affare con poca convinzione. E si è dato subito da fare: ha contattato l'agenzia del calciatore e abbiamo messo le basi per intavolare i primi discorsi". Ma questa fase si è poi interrotta a causa dell'infortunio di Daniel Fila, spiega Aiello: "Ho lasciato quasi cadere. Sono stato costretto a ripiegare su un attaccante con caratteristiche diverse, come Cheddira".

A far rinascere la traballante trattativa è stato l'entourage dell'ex Bayern Monaco. Ma per il club campano non si trattava di una scelta facile: "Negli ultimi giorni hanno aperto al trasferimento. Ma per noi non era facile decidere su due piedi. Bisognava conciliare un investimento economico con l'area tecnica e quella marketing che uno come lui si porta dietro. Ma dopo una settimana abbiamo fatto una videochiamata con i suoi agenti". Il direttore sportivo, infine, ha dichiarato che la trattativa era quasi andata a buon fine: "Mi sarebbe piaciuto agire ancora nel silenzio, ma quando tratti questi calciatori il rischio che la notizia esca c'è. Abbiamo provato per giorni a trovare la quadra, offrendo circa un milione di euro. Ma James era attento anche alla competitività del torneo: vuole rilanciarsi per la Nazionale. Fino a giovedì, dopo aver superato gli ostacoli dei diritti d'immagine, ho sognato a occhi aperti. E poi c'è stata l'irruzione dell'Atletico Nacional".

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