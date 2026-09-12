La trattativa che non è andata a buon fine
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Alla fine, quello che poteva essere uno dei più incredibili colpi di mercato degli ultimi anni, è sfumato: James Rodriguez non è andato all'Avellino, ma ha optato per un club colombiano: l'Atletico Nacional. Il ds della società campana, Aiello, ha raccontato alcuni retroscena della trattativa al giornale Il Mattino.
Il ds dell'Avellino racconta la complessa trattativa per James RodriguezCi è andato molto vicino l'Avellino. Ma, alla fine, il colpaccio non è riuscito: James Rodriguez ha preferito il ritorno a casa, nel campionato colombiano, alla Serie B e all'Avellino di Sandro Nesta. E così l'ex Real Madrid si è accasato all'Atletico Nacional, stuzzicato anche dalla migliore offerta economica. I lupi, però, ci erano quasi riusciti. E il loro direttore sportivo Mario Aiello ha narrato come è iniziata questa incredibile trattativa e come si è svolta.
Aiello ha spiegato che stava cercando un attaccante con determinate caratteristiche e che, quasi per scherzo, gli è stato proposto il talento colombiano: "Tutto è iniziato a cavallo di Ferragosto. Un intermediario italiano, quasi per scherzo, mi ha proposto l'affare con poca convinzione. E si è dato subito da fare: ha contattato l'agenzia del calciatore e abbiamo messo le basi per intavolare i primi discorsi". Ma questa fase si è poi interrotta a causa dell'infortunio di Daniel Fila, spiega Aiello: "Ho lasciato quasi cadere. Sono stato costretto a ripiegare su un attaccante con caratteristiche diverse, come Cheddira".
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