La sconfitta contro il Napoli lascia al Frosinone diversi aspetti su cui riflettere. Al termine della gara disputata allo stadio Diego Armando Maradona, Massimiliano Alvini ha analizzato la prestazione della formazione ciociara ai microfoni della stampa, soffermandosi sugli episodi decisivi della partita e sulle opportunità che la sua squadra non è riuscita a sfruttare. L'allenatore riconosce i meriti degli azzurri, ma ritiene che il divario finale non rispecchi completamente l'andamento dell'incontro.

Alvini sul rigore ripetuto: l'episodio ha cambiato l'inerzia

Uno dei momenti più discussi della gara riguarda il calcio di rigore assegnato al Napoli. Dopo la parata iniziale, il penalty è stato fatto ripetere e successivamenteUn episodio che, secondo Alvini, ha avuto un peso importante sul piano psicologico e sull'equilibrio della partita.

L'allenatore del Frosinone, tuttavia, non contesta la decisione arbitrale, riconoscendo la correttezza della ripetizione qualora il portiere non avesse mantenuto almeno un piede sulla linea di porta al momento della conclusione.il tecnico ha spiegato: "La prima parata ci aveva restituito una spinta diversa, ma la ripetizione del tiro dagli undici metri ha modificato lo scenario. Se il portiere non rispettava la posizione regolamentare, però, era giusto concedere una nuova esecuzione".

Alvini ha poi ricostruito il momento in cui la sua squadra sembrava aver trovato una maggiore stabilità, prima di concedere un'opportunità agli avversari. Il Frosinone, dopo un avvio non particolarmente brillante, stava cercando di rientrare nella partita, ma un errore difensivo ha complicato ulteriormente i piani della formazione ciociara: "Eravamo riusciti a rimetterci in carreggiata dopo una partenza complicata, poi abbiamo concesso un penalty che potevamo tranquillamente evitare", ha aggiunto l'allenatore, sottolineando il peso degli errori commessi nei momenti delicati dell'incontro.

FIRENZE, ITALIA – 29 AGOSTO: Gabriele Bracaglia del Frosinone Calcio festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Frosinone Calcio allo stadio Artemio Franchi, il 29 agosto 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

"La vittoria del Napoli è meritata, ma il risultato è troppo pesante"

Nel giudizio complessivo sulla partita, Alvini non cerca alibi e riconosce la superiorità degli avversari. Il Napoli ha saputo sfruttare meglio le situazioni favorevoli e ha mostrato una maggiore concretezza, mentre il Frosinone ha pagato a caro prezzo le proprie imprecisioni: "Non metto in discussione il successo dei partenopei, perché hanno fatto abbastanza per portare a casa la partita;

L'allenatore ha evidenziato anche le difficoltà del Frosinone nella gestione del pallone. La squadra, a suo avviso, avrebbe dovuto giocare con maggiore precisione, evitando tocchi imprecisi e scelte che hanno consentito al Napoli di controllare meglio le diverse fasi dell'incontro: "Ci è mancata la qualità necessaria per essere più puliti nelle giocate: abbiamo sbagliato troppo e dobbiamo imparare a gestire meglio il pallone", ha osservato il tecnico, indicando un aspetto concreto sul quale lavorare durante gli allenamenti.

RIETI, ITALIA - 09 AGOSTO: Mattia Zaccagni della SS Lazio gareggia per la palla con Gabriele Calvani del Frosinone Calcio durante la partita amichevole pre-campionato tra Frosinone Calcio e SS Lazio allo stadio Benito Stirpe il 09 agosto 2026 a Rieti, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Le occasioni mancate e la necessità di crescere

Un altro elemento dell'analisi riguarda le opportunità che il Frosinone non è riuscito a trasformare in occasioni realmente pericolose. Secondo Alvini, anche quando il punteggio era ancora in equilibrio, la formazione ciociara avrebbe potuto compiere scelte differenti per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria:al Napoli; anche quando si è presentata la possibilità di riaprire l'incontro, non siamo riusciti a essere abbastanza concreti".

Il tecnico ha inoltre ricordato il significato dell'esperienza vissuta al Maradona da diversi componenti della rosa. Per alcuni giocatori si trattava della prima volta nello stadio napoletano, un contesto importante che rappresenta anche un'occasione di crescita sotto il profilo dell'esperienza e della gestione delle pressioni: "Per molti dei miei ragazzi era un debutto in un ambiente del genere: è un passaggio che può insegnarci molto, purché sappiamo trasformare quanto accaduto in un'opportunità per migliorare", ha spiegato il tecnico.