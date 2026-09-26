Durante questa lunghissima sosta per le nazionali i club non stanno con le mani in mano e, oltre alle classiche sedute di allenamento con i giocatori rimasti, organizzano anche delle amichevoli per non perdere il ritmo. Il Monza di mister Juric sfrutta questo momento libero per sistemare i meccanismi della squadra affrontando la Cremonese in un'amichevole ricca di reti, terminata 2-3. I biancorossi approcciano benissimo il test (nonostante la sconfitta), mostrando sin da subito la grande intensità e il bel calcio voluto da Juric. I brianzoli passano subito in vantaggio al settimo minuto grazie al gol di Ngonge. La difesa della Cremonese mura la prima conclusione di Dany Mota Carvalho, ma sulla ribattuta si avventa subito il belga ex Napoli, che batte Fulignati all'angolino e festeggia con gioia il suo primo gol in maglia biancorossa, nonostante sia solo un'amichevole.

La Cremonese, però, reagisce immediatamente allo svantaggio. Dopo un tentativo dalla distanza fuori misura di Barros Cabezas al 13', i grigiorossi continuano ad attaccare e trovano il pareggio al 14' con De Luca, abile a ribadire in rete una respinta di Strajnar sul tiro precedente di Thorsby. Due pericolose insidie da entrambe le parti chiudono la prima frazione di gioco. Al 27' Zeballos salta due avversari e tenta di battere Fulignati, che però vola a deviare il tiro in corner, mentre al 39' un provvidenziale tackle di Andrea Carboni neutralizza in angolo un pericoloso cross dalla destra di Collocolo.

La girandola dei cambi, il sorpasso di Baschirotto e l'asse Colpani-Antov

Per mantenere i ritmi alti, come in ogni amichevole, nella ripresa gli allenatori inseriscono tante forze fresche dalla panchina. Dopo un primo avvertimento al 6' minuto del secondo tempo, con Licina che impegna centralmente Strajnar, al 7' Elia pennella un calcio d'angolo perfetto per Baschirotto, che sfugge al blocco difensivo e insacca di testa il gol del vantaggio per la Cremonese. Questa volta il Monza reagisce velocemente: un minuto dopo il gol subito, Cutrone prova a riportare la partita in parità, ma il portiere Festa respinge con sicurezza la potente conclusione.

La partita cambia però spartito al minuto 24, quando la coppia Colpani-Antov decide di salire in cattedra. El Flaco premia con un bel passaggio l'inserimento del difensore che calcia e colpisce in pieno il palo, ma un minuto dopo i due si ripetono. Colpani fa partire un cross col contagiri grazie al suo mancino e Antov svetta più in alto di tutti, firmando di testa la rete del 2-2.

MONZA, ITALIA - 29 AGOSTO: Andrea Colpani dell'AC Monza festeggia con il compagno di squadra Patrick Cutrone dopo aver segnato il primo gol della propria squadra durante la partita di Serie A tra AC Monza e Udinese Calcio all'U-Power Stadium, il 29 agosto 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La beffa finale di Elia e il prossimo impegno internazionale

Dopo il gol del pareggio la partita non si addormenta, ma resta viva ed emozionante fino agli ultimi istanti. Al 38' della ripresa uno scatenato Elia riporta avanti la Cremonese, siglando la rete del definitivo 2-3. Nonostante la clamorosa mazzata psicologica, il Monza tenta il tutto per tutto nel finale di partita affidandosi alle giocate di Colpani, non riuscendo però a trovare il gol e a evitare la sconfitta. La prima amichevole non regala il risultato sperato, ma offre comunque ottimi segnali che dovranno ricevere conferme. I biancorossi di Juric torneranno in campo sabato 3 ottobre 2026 per un'amichevole internazionale contro lo Stade Brestois 29, nella splendida cornice dello Stade Francis-Le Blé di Brest.