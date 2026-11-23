Ogni derby porta con sé rivalità, campanili e storie che attraversano generazioni. Quello tra Arezzo e Pisa, in programma domenica 29 novembre allo stadio "Città di Arezzo", aggiunge però un ingrediente capace di andare oltre il calcio: il sapore. Tra le strade delle due città e nelle cucine che custodiscono antiche tradizioni, esiste infatti una sfida parallela che si rinnova da decenni e che parla di identità, appartenenza e orgoglio locale.

Mentre i giocatori si preparano a contendersi punti preziosi in Serie B, aretini e pisani possono contare su due simboli gastronomici che raccontano perfettamente l'anima dei rispettivi territori. Da una parte i pici, figli della campagna toscana e della cultura contadina. Dall'altra la cecina, nata sotto l'influenza del mare e diventata una delle specialità più amate della costa. Due tradizioni diverse, due modi di vivere la Toscana e un derby che, almeno a tavola, sembra non conoscere mai un vincitore definitivo.

I pici di Arezzo, un patrimonio nato dalla terra

Tra le ricette che meglio rappresentanoe il suo territorio, ioccupano un posto speciale. Si tratta di una, preparata tradizionalmente con pochi ingredienti: farina, acqua e, in alcune versioni, un filo d'olio. La loro caratteristica più evidente è proprio la forma irregolare, diversa da filo a filo, frutto di una lavorazione artigianale tramandata nel tempo. Ancora oggi i pici sono considerati uno dei simboli della cucina aretina e della Toscana meridionale.

Le origini di questa preparazione affondano le radici nella Toscana rurale e, secondo diverse ricostruzioni storiche, potrebbero essere addirittura precedenti alla diffusione della pasta all'uovo nel Centro Italia. Nelle campagne dell'Aretino e della vicina Valdichiana rappresentavano un alimento sostanzioso, economico e facile da realizzare. Bastavano infatti pochi ingredienti disponibili in ogni casa contadina per portare in tavola un piatto capace di sfamare intere famiglie dopo le lunghe giornate trascorse nei campi.

Anche l'etimologia conserva un fascino particolare. Il termine sarebbe legato al verbo "appiciare", cioè allungare e tirare l'impasto con le mani fino a ottenere lunghi fili di pasta. In tavola vengono spesso serviti con il celebre sugo all'aglione della Valdichiana, uno dei condimenti più rappresentativi del territorio. Non mancano però versioni con ragù di carne, anatra, funghi o semplici briciole di pane. Più che una specialità gastronomica, i pici sono una testimonianza della storia locale, un piatto che continua a raccontare tradizioni, memoria e identità.

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La cecina di Pisa, il gusto che profuma di mare

Se Arezzo risponde con i pici,rilancia con una preparazione tanto semplice quanto iconica: la. Questo sottilenasce da un impasto composto principalmente da farina di ceci, acqua, olio extravergine d'oliva e sale. Il composto viene cotto in ampie teglie fino a ottenere una superficie dorata e leggermente croccante, mentre l'interno rimane morbido e fragrante. Con il passare del tempo, la cecina è diventata uno dei simboli gastronomici più riconoscibili della città e dell'intera costa toscana.

La sua storia si intreccia profondamente con quella delle città marinare del Tirreno. Una delle leggende più conosciute racconta che la ricetta sarebbe nata dopo una battaglia navale medievale, quando farina di ceci e acqua salata si mescolarono accidentalmente a bordo delle imbarcazioni pisane. Al di là del racconto popolare, la cecina affonda le proprie radici in una tradizione molto antica e condivisa da diverse zone del Mediterraneo. La sua diffusione nel tempo è stata favorita dalla semplicità degli ingredienti e dalla facilità con cui poteva essere preparata.

Anche il nome rivela immediatamente il legame con il suo ingrediente principale: il cece. A Pisa viene consumata soprattutto come street food ed è spesso servita all'interno di una focaccina, creando uno degli abbinamenti più amati dai pisani. Non manca chi la preferisce al naturale, accompagnata soltanto da una generosa spolverata di pepe nero. Calda, fragrante e dal sapore deciso, la cecina rappresenta perfettamente il carattere della città: una specialità popolare che continua ancora oggi a unire storia, tradizione e identità locale.

PISA, ITALIA - 27 DICEMBRE: Tifosi del Pisa Sporting Club durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Juventus FC all'Arena Garibaldi, il 27 dicembre 2025 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Arezzo-Pisa, quando il sapore vale quanto il risultato

Quando l'arbitro darà il via ad, gli occhi saranno inevitabilmente puntati sul campo e sui protagonisti della partita. Fuori dallo stadio, però, continuerà a vivere un confronto altrettanto sentito, fatto di profumi, ricette e tradizioni che accompagnano da secoli la storia delle due città. Un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione e che ancora oggi rappresenta un motivo di orgoglio per entrambe le comunità.

I pici e la cecina raccontano infatti due anime diverse ma complementari della Toscana. Una guarda alle colline, ai campi e ai ritmi della terra. L'altra si affaccia sul mare, sulle rotte commerciali e sull'incontro tra culture differenti. È anche per questo che il derby assume un significato che va oltre i novanta minuti. Al termine della gara ci sarà una squadra vincitrice, ma la vera ricchezza di Arezzo e Pisa resterà quella custodita nelle rispettive tradizioni gastronomiche. Perché alcuni confronti si decidono con un gol, mentre altri continuano a vivere nel tempo grazie a sapori capaci di raccontare la storia di un'intera città.