Domenica 29 novembre, Arezzo e Pisa saranno pronte a contendersi punti importanti sul campo da calcio. Ma il match in programma tra i due club toscani è molto più di questo. Sono due realtà dalla storia antica, legate a tradizioni popolari che ancora oggi rappresentano un elemento fondamentale della loro identità. Da una parte la Giostra del Saracino, dall'altra il Gioco del Ponte. Manifestazioni che raccontano il passato, alimentano il presente e accendono l'orgoglio dei rispettivi cittadini. Due appuntamenti diversi per origini e modalità di svolgimento, ma accomunati dalla competizione, dal senso di appartenenza e dalla voglia di prevalere. In vista della sfida del 29 novembre, vale la pena scoprire cosa si nasconde dietro questi due simboli di Arezzo e Pisa.

Arezzo e la Giostra del Saracino

Le origini e la storia

La Giostra del Saracino è una delle rievocazioni storiche più rappresentative della città di Arezzo. Le sue radici affondano nel, quando i tornei cavallereschi costituivano occasioni di addestramento militare e manifestazioni di abilità e coraggio. Questa tradizione è documentata in particolar modo nei secoli successivi. Un esempio è il, dedicato alla Giostra di Buratto, che rappresenta una delle testimonianze più importanti per ricostruirne lo svolgimento.

La manifestazione nella sua forma moderna è però stata ripristinata solo il 7 agosto 1931, recuperando proprio le antiche testimonianze storiche. Nel corso degli anni si è consolidata a tal punto da diventare un appuntamento imprescindibile per la comunità aretina. Oggi si svolge due volte all'anno, nella splendida cornice di Piazza Grande. Il primo evento si tiene il penultimo sabato di giugno, con l'edizione notturna dedicata a San Donato, mentre il secondo avviene la prima domenica di settembre, con quella diurna dedicata alla Madonna del Conforto.

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I quattro quartieri protagonisti

Il regolamento

Il cuore della Giostra è rappresentato dai, ciascuno contraddistinto da colori, stemmi, sedi e tradizioni proprie: Porta Crucifera (Colcitrone), Porta del Foro, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito. La rivalità tra i quartieri anima la vita cittadina durante tutto l'anno. Ciascuno di essi schiera due, chiamati giostratori, che hanno il compito di rappresentarli nella competizione. La partecipazione coinvolge non soltanto i cavalieri, ma anche figuranti, musici, sbandieratori e tantissimi cittadini che vivono la Giostra come una questione di appartenenza e orgoglio.La competizione consiste in una prova di abilità e precisione a cavallo. I giostratori devono percorrere al galoppo la lizza, ovvero il tracciato predisposto diagonalmente in Piazza Grande, e colpire con una lunga lancia lo, un automa corazzato che raffigura il, soprannominato Re delle Indie. Il bersaglio è particolarmente insidioso, perché una volta colpito ruota su un perno e fa roteare un mazzafrusto, un flagello armato di elementi in piombo e cuoio, che il cavaliere deve cercare di evitare durante il passaggio. La prova richiede quindi precisione, velocità, coordinazione e grande abilità equestre.

Il punteggio ottenuto dipende dalla zona dello scudo raggiunta dalla lancia. Al termine delle carriere, il quartiere che ha totalizzato il risultato migliore conquista la Lancia d'Oro, il prestigioso trofeo della manifestazione. Il premio assume un valore simbolico enorme. Vincerlo significa scrivere una nuova pagina della storia del proprio quartiere.

Pisa e il Gioco del Ponte

Le origini e la storia

Se Arezzo affida alla Giostra del Saracino il proprio spirito cavalleresco, Pisa trova nel Gioco del Ponte una delle espressioni più autentiche della propria identità cittadina. Le origini della manifestazione sono legate all', una forma di combattimento che prevedeva l'utilizzo di mazze e scudi e che serviva anche ad allenare gli uomini alla guerra.

Le prime testimonianze storiche del Gioco del Ponte risalgono al 1568, mentre nel corso dei secoli la manifestazione ha attraversato diverse trasformazioni, conservando sempre il suo carattere competitivo. Dopo una lunga evoluzione, la versione moderna è diventata uno degli appuntamenti centrali del Giugno Pisano (il mese che comprende l'insieme di eventi a carattere storico della città) e si svolge ogni anno, tradizionalmente l'ultimo sabato di giugno, sul Ponte di Mezzo, nel cuore della città.

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Tramontana vs Mezzogiorno, una città divisa in due

L'elemento caratteristico del Gioco del Ponte è la divisione di Pisa in due grandi fazioni, separate idealmente dal fiume Arno. A nord si trova, mentre a sud si estende. Due schieramenti che rappresentano le diverse anime della città e che si affrontano in una competizione dal forte significato storico e identitario.

Ciascuna Parte è composta inoltre da sei Magistrature, per un totale di dodici squadre. Tramontana comprende Santa Maria, San Francesco, San Michele, Mattaccini, Satiri e Calci; Mezzogiorno schiera invece Sant'Antonio, San Martino, San Marco, Leoni, Dragoni e Delfini. Ogni Magistratura rappresenta un quartiere cittadino e custodisce una propria storia, i propri colori e il proprio spirito di appartenenza.

Il regolamento

La manifestazione si articola in due momenti principali. Il primo è il suggestivo, con oltre 700 figuranti che sfilano lungo i Lungarni indossando costumi e armature ispirati alla Pisa cinquecentesca. Il secondo è la vera e propria. Qui le dodici squadre si affrontano attraverso un particolare sistema di combattimento: al centro del ponte viene collocato un pesante carrello metallico che scorre su una rotaia. Le due formazioni avversarie si posizionano alle estremità e devono spingere il mezzo verso il campo nemico, cercando di conquistare progressivamente terreno.

Nella versione attuale ogni squadra è composta da venti combattenti, che devono utilizzare soprattutto la forza delle gambe e del collo, senza servirsi delle braccia, per spostare il carrello. L'obiettivo è far arretrare gli avversari fino a raggiungere l'estremità opposta della rotaia e far cadere la bandierina della fazione rivale. Le sei sfide tra le Magistrature determinano l'esito della competizione, con un eventuale spareggio in caso di necessità.