In generale come si dice "meglio tardi che mai". Penserebbero in questo momento i tifosi del Barcellona, anche se ormai non si può tornare indietro. Stiamo parlando della sfida di ritorno tra i blaugrana e l'Atletico Madrid valida per la qualificazione alla semifinale di Champions League dello scorso aprile. Quel fallo di mano di Pubill non fischiato dall'arbitro è tornato nuovamente a fare parlare di se nelle camere delle UEFA e dopo 5 mesi sembra che qualcuno abbia "aperto gli occhi".

Barcellona, il tocco di mano di Pubill: la UEFA chiarisce che il Barça aveva ragione

Una delle maggiori controversie arbitrali della scorsa stagione di

Champions League

è stata chiarita, seppur indirettamente.

La UEFA

ha ricordato agli arbitri, per il futuro e per evitare qualsiasi dubbio, che il tocco di mano del pallone all'interno della propria area di rigore da parte di un giocatore di movimento durante il gioco deve essere sanzionato con un calcio di rigore. Il quotidiano Esport3 ha riportato questa direttiva, ricordando l'accesa polemica scoppiata nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona-Atletico Madrid, quando il difensore dei Colchoneros Marc Pubill fermò il pallone con la mano all'interno dell'area di rigore dopo che il portiere Juan Musso glielo aveva passato durante un calcio di punizione.

UEFA welcomes FIFA’s withdrawal of plans to sell a stake in the World Cup — UEFA (@UEFA) August 1, 2026

L'episodio ha ovviamente suscitato polemiche fin da subito con la squadra di Hansi Flick che non ha mai smesso di rimproverare l'arbitro della sfida, l'ungherese Istvan Kovacs, per la gravissima svista che avrebbe potuto capovolgere la situazione in favore dei blaugrana: "È proprio per questo che esiste il VAR! Doveva essere un secondo cartellino giallo e un rigore", si lamentò amaramente l'allenatore del Barcellona Flick quella sera. "Il rigore non è stato assegnato in base al buon senso", replicò l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone.

BARCELLONA, SPAGNA - 03 MARZO: Ferran Torres del FC Barcelona viene sfidato da Marc Pubill dell'Atletico de Madrid durante la partita della seconda tappa della semifinale di Copa del Rey tra il FC Barcelona e l'Atlético de Madrid al Camp Nou il 3 marzo 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il chiarimento della UEFA ha lo scopo di garantire che, qualora si verificasse un episodio analogo in futuro, la terna arbitrale assegnerà il rigore corrispondente. Il problema risiede nell'incoerenza riscontrata nell'applicazione delle regole in situazioni simili: mentre un rigore è stato assegnato nella partita Club Brugge-Aston Villa della stagione 2024-25, l'episodio è stato ignorato nella sfida Arsenal-Bayern Monaco nel 2024 così come, appunto, nella partita Barcellona-Atletico Madrid al Camp Nou. In parole semplici: il Barcellona aveva perfettamente ragione.