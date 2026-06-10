Il Monza, ultima squadra a essersi aggiudicata l'approdo in Serie A, sembrava dovesse continuare il proprio percorso nella massima serie con l'allenatore della promozione Paolo Bianco, anche in virtù del rinnovo automatico. Invece, nelle ultime ore, la corte del Pisa ha fatto vacillare il pugliese, fino alla decisione di rimanere in Serie B ma in toscana.

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Chi per il dopo Bianco?

Secondo quanto riporta Monza News, in pole position per la panchina brianzola ci sarebbe Paolo Vanoli . L'ormai ex tecnico della, rimpiazzato da, ha ereditato la viola in una situazione critica. Subentrato anel novembre scorso con i gigliati all'ultimo posto, l'ex allenatore difra le altre è riuscito a raggiungere l'obiettivo prefissato, la salvezza.

CREMONA, ITALY - 16 MARZO: L'allenatore Paolo Vanoli della ACF Fiorentina reagisce durante la partita di Serie A tra US Cremonese e ACF Fiorentina allo Stadio Giovanni Zini il 16 marzo 2026 a Cremona, Italia. (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

Dopo un inizio difficile, in cui i risultati faticavano ad arrivare e le gambe erano sempre più pesanti, con lo stadio costantemente in protesta, Vanoli ha compattato il gruppo, beneficiando del mercato invernale e del recupero di alcuni giocatori cardine. E in questo scenario, Vanoli ha portato a casa l'obiettivo per cui era stato chiamato: la salvezza. Tuttavia, l'intenzione è quella di scrollarsi di dosso l'etichetta di traghettatore di lusso. E, in questo senso, il progetto Monza potrebbe essere più che appetibile.

GRAZIE MISTER VANOLI



La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra.



Comunicato ufficiale: https://t.co/mCf3offuPY pic.twitter.com/FAF8x94cVI — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 5, 2026

Gli altri nomi in ballo

Non c'è soloin lizza per la panchina dei brianzoli. Il casting procede spedito e un contatto è stato registrato con. L'attuale tecnico del, il cui contratto si è rinnovato automaticamente grazie alla salvezza ottenuta all'ultima giornata, però, vorrebbe provare un'esperienza diversa. Si era parlato dima i felsinei hanno poi optato per. Dunque, dal momento che le panchine in Serie A sono quasi tutte occupate, il pescarese potrebbe restringere il cerchio e valutare le proposte di

VERONA, ITALY - 25 APRILE: Eusebio Di Francesco, allenatore dello US Lecce, reagisce durante la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e US Lecce allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 25 aprile 2026 a Verona, Italia. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L'altro nome è quello di Roberto D'Aversa. Anche lui, come Vanoli, è subentrato a campionato in corso, sponda Torino, salvando i granata abbastanza agilmente. Urbano Cairo, però, ha dato il benservito all'ex mister di Sampdoria e Lecce, fiondandosi su un profilo più futuribile come quello di Ignazio Abate.

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