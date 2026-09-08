Non uno. Due. Il Bologna incassa una doppia stangata dal giudice sportivo dopo la terza giornata di Serie A. Nel mirino finiscono Domenico Tedesco e Joey Saputo. Il tecnico rossoblù è stato squalificato per due giornate. Per lui anche una multa da 5 mila euro. Il motivo? Le proteste contro il direttore di gara dopo l’espulsione. Tedesco ha continuato anche negli spogliatoi. Ma non è finita. Stop anche per il presidente Saputo, inibito fino al 30 settembre. Anche lui ha rivolto espressioni offensive agli ufficiali di gara, prima sul terreno di gioco e poi nel tunnel verso gli spogliatoi. Una doppia sanzione pesante. Il Bologna dovrà fare a meno del suo allenatore in due partite. E il presidente resterà fuori fino alla fine del mese.

Tedesco-Saputo, le frasi rivolte agli arbitri costano caro

. Le polemiche no. Il giudice sportivo ha deciso di intervenire con la mano pesante sul Bologna. Due giornate a Tedesco. Cinquemila euro di multa. Il tecnico è stato espulso al 49’ del secondo tempo e, secondo quanto riportato dal giudice, dopo il rosso ha rivolto al direttore di gara un’espressione gravemente irrispettosa. Non solo. L’atteggiamento è proseguito anche al termine della partita, negli spogliatoi. A rilevare la prima infrazione è stato il quarto

PARMA, ITALIA – 2 NOVEMBRE: Joey Saputo, presidente del Bologna FC, osserva prima della partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Bologna FC 1909 allo Stadio Ennio Tardini, il 2 novembre 2025 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Una squalifica che costringe Tedesco a guardare dalla tribuna le prossime due gare. Ma il colpo è doppio. Perché anche Saputo è stato fermato. Il presidente rossoblù è stato inibito fino a tutto il 30 settembre. Nel suo caso, le parole sono arrivate sul terreno di gioco e poi nel tunnel che porta agli spogliatoi. Anche qui, espressioni gravemente offensive rivolte agli ufficiali di gara. Per il Bologna arriva inoltre una sanzione da 1.500 euro. Una giornata nera. E una doppia assenza che pesa. Tedesco fuori dalla panchina. Saputo lontano dal campo. Il Bologna deve voltare pagina. E farlo in fretta.