Il terzo turno di Serie A continua a confermare la crescita del calcio italiano. Gli accorgimenti effettuati sul metro arbitrale e gli acquisti coraggiosi e interessanti fatti dai vari club, portano un piccolo seme di speranza per il futuro del massimo campionato in Italia. Ad aggiungere un piccolo tassello di interesse c'è sicuramente il lavoro svolto dai volti nuovi sulle panchine. Bologna-Sassuolo è stata una sfida particolare che vedeva scontrarsi due tecnici nuovi alla Serie A: Domenico Tedesco e Alberto Aquilani.

Il tecnico rossoblù, con una grande esperienza internazionale fra Germania, Turchia e Belgio, non sta raccogliendo i frutti del suo buon lavoro svolto finora. Aquilani invece, dopo aver convinto nelle sue avventure con la primavera della Fiorentina e con la A sfiorata col Catanzaro, sta impressionando per la qualità del gioco proposto, nonostante anche lui abbia raccolto meno di quanto prodotto. A proposito dell'ottimo match emiliano, si è espresso l'allenatore dei neroverdi al termine della partita.

Aquilani e la nuova consapevolezza

BOLOGNA, ITALIA - 6 SETTEMBRE: L'allenatore dell'US Sassuolo, Alberto Aquilani, reagisce durante la partita di Serie A tra Bologna FC e US Sassuolo allo stadio Renato Dall'Ara, il 6 settembre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il match fra Bologna e Sassuolo è terminato sul risultato di 2-2. Dopo il vantaggio iniziale di Doig al 19', il nuovo acquisto bolognese Piccoli ha temporaneamente pareggiato la sfida su assist di Miranda all'inizio del 2T. Tuttavia, qualche minuto dopo, l'ex bianconero Adzic ha segnato il 2-1, prima del 2-2 finale dell'altro colpo dell'estate felsinea, ovvero Dovbyk.

Cinquegrano ormai titolarissimo del Sassuolo di Aquilani.

Oggi per il laterale destro è arrivato anche il primo assist in Serie A, dentro a una partita dai tanti particolari interessanti tra cui un bellissimo duello diretto contro Miranda. pic.twitter.com/SBDZxNFOkJ — Andrea Bracco ✗ (@ABracco) September 6, 2026

In zona mista ai microfoni di DAZN, Alberto Aquilani si è espresso così sul match disputato dai neroverdi: "Purtroppo il risultato finale non è girato bene per noi e questo mi rammarica. Tuttavia, la prestazione mi lascia soddisfatto soprattutto in chiave futura. Questi ragazzi come Adzic hanno grandi margini per migliorare ancora e soprattutto mi hanno suscitato stimoli interessanti. Sono convinto che possiamo ancora migliorare nell'ultimo terzo, bisogna incidere di più sotto porta. I ragazzi sono con me, Bowie ha lottato come una vera forza della natura. Abbiamo una consapevolezza diversa, perciò siamo convinti che stasera avremmo meritato qualcosa in più".