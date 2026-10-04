Edoardo Bove negli ultimi mesi ha giocato la sua partita più difficile, quella con la vita. Quel 2 dicembre del 2024 ha lasciato tutti con il fiato sospeso, temendo il peggio: un colpo terribile dal quale molti avrebbero scelto di arrendersi ma questa parola non esiste nel vocabolario del classe 2002. Dopo una lunga preparazione, il nativo di Roma ha finalmente coronato il suo sogno: tornare a calcare il campo da pallone. Proprio di questa lunga lotta, il 24 enne ha voluto parlare durante il suo intervento al Festival dello Sport. Ecco le sue parole.

Bove e il racconto intimo dell'ultimo anno e mezzo: "È per aiutare qualsiasi persona viva una difficoltà"

Bove al ‘Festival dello Sport’: “L'obiettivo era quello di tornare a giocare” pic.twitter.com/N98mTUw4MN — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 4, 2026

La partita più lunga della sua vita, Edoardo Bove l'ha voluta condividere con i presenti al Festival dello Sport. L'ex giocatore dellaha presentatosulla sua battaglia personale per tornare a giocare dopo il grande spavento del 2 dicembre del 2024. Una lotta che alla fine il classe 2002 ha vinto e adesso, come sappiamo, gioca in Inghilterra con il, con il quale fino ad ora ha collezionato 15 presenze e 1 marcatura. Ma adesso i numeri contano poco in confronto alla lunga "partita" nella quale il giocatore romano si è ritrovato coinvolto.Alla presentazione del suo documentario, il 24 enne ha spiegato il motivo per cui ha voluto lavorare a questo progetto: "Si tratta di un racconto intimo del mio percorso - ha esordito - Molti penseranno che la parte sportiva sia prevalente nel documentario, ma la realtà è che il motivo per cui ho dato il permesso alle telecamere di entrare nella mia vita privata è raccontare la storia di un ragazzo in difficoltà, al di là della parte sportiva".

ROMA, ITALIA - 4 MAGGIO: Edoardo Bove della Fiorentina saluta i suoi ex tifosi durante la partita di Serie A tra AS Roma e Fiorentina allo Stadio Olimpico, il 4 maggio 2025 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il documentario, intitolato "In un battito", sarà al cinema il 16, 17 e 18 novembre: "Non voglio essere un modello, un punto di riferimento. È solo un modo per aiutare qualsiasi persona viva una difficoltà grande o piccola che sia e per dare la forza di guardare dentro se stessi e farsi aiutare. Perché se facciamo questo tipo di lavoro possiamo superare qualsiasi tipo di difficoltà", conclude Bove.