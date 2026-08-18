Dopo il grande spavento per le condizioni dell'attaccante Yael Trepy, il Cagliari ha diffuso una nota ufficiale per aggiornare sui tempi e sullo stato della prognosi del giocatore.. Nella giornata di ieri, il ventenne calciatore francese ha rischiato di annegare mentre si trovava nella piscina di una villa a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Tra le ipotesi al vaglio si ipotizza un improvviso malore, unito alla difficoltà del giovane che non sa nuotare e che sarebbe finito nella parte della vasca dove l'acqua era più alta. La TAC toracica ha infatti confermato la presenza di ingenti quantità d'acqua nei polmoni. Il giocatore si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Santissima Annunziata" di Sassari.

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Malore Trepy: la nota ufficiale del Cagliari

Di seguito la nota medica diramata dall’Ospedale "Santissima Annunziata" sulle condizioni dell'attaccante rossoblù: "Il giovane paziente Yael Trepy, ricoverato presso la Terapia Intensiva Emergenza-Urgenza del SS. Annunziata, è ancora sottoposto a sedazione farmacologica e ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree. Si registra un miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero. Il paziente è apiretico, prosegue la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici, con una funzione cardiocircolatoria stabile.

Nella giornata odierna, previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione per valutare la risposta clinica. La prognosi resta riservata".

CAGLIARI, ITALIA - 21 FEBBRAIO: Yael Trepy di Cagliari ispeziona il campo prima della partita di Serie A tra Cagliari Calcio e SS Lazio allo Stadio Sant'Elia il 21 febbraio 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Il coma farmacologico si è reso necessario per alleviare le sofferenze del ragazzo e per consentire la corretta somministrazione delle terapie. Il Cagliari ha infine rinnovato l'invito al rispetto della privacy del calciatore e della sua famiglia, precisando che eventuali ulteriori aggiornamenti verranno comunicati solo in presenza di variazioni significative del quadro clinico.