Brutto incidente in piscina per l'attaccante del Cagliari Yael Trepy. Il classe 2006 avrebbe rischiato di annegare ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Lo ha fatto sapere lo stesso club sardo con un comunicato stampa.

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Yael Trepy del Cagliari in terapia intensiva

Il calciatore del Cagliari Yael Trepy ha avuto un brutto incidente in piscina. Il ventenne si trovava nel Nord della Sardegna, per godere dei due giorni di vacanza concessi dopo laneopromossa in Serie B . Il giovane francese è anche sceso in campo nella prima partita ufficiale della stagione: vinta grazie ad una rete di capitansu rigore che regala ai rossoblù i sedicesimi di finale della. Trepy, come scrive il quotidiano L'Unione Sarda, avrebbe rischiato di. Secondo le prime ricostruzioni i medici lo hanno dovuto intubare e poi trasportare con l'elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove si trova ora, ricoverato in terapia intensiva.

Come riferisce il quotidiano l'Unione Sarda, gli esami medici hanno evidenziato come la situazione del giovane calciatore sia meno grave e drammatica di quanto si era compreso dopo i primi, concitati, momenti seguiti al rischiato annegamento. Non si conoscono le condizioni precise, ma il calciatore rimarrà ancora sotto osservazione in ospedale. Il francese, che ha compiuto venti anni da poco, è cresciuto nelle giovanili del Créteil-Lusitanos e del Cagliari stesso. Non si sa neanche quando potrà lasciare la struttura ospedaliera.

Questo il comunicato con cui il club rossoblù ha espresso la sua vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia: "Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili".