Il Vllaznia è uno dei club più blasonati del calcio albanese. La sua seconda squadra potrebbe presto avere a Milano la sua sede, militando in terza categoria.
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Una squadra di calcio albanese avrà presto la sua seconda formazione in Italia. Per quanto sembri un po' assurdo o paradossale, stiamo parlando di un progetto che in realtà è già arrivato alla seconda stagione, ma che sta per essere migliorato. Il club protagonista è il Vllaznia.
Vllaznia, occhi puntati su Milano: la seconda squadra giocherà lìIl calcio albanese è senza dubbio poco conosciuto e distante dai top campionati europei. Eppure, nei Balcani meridionali, potrebbe presto prendere corpo un progetto in grado di farci affezionare anche alla cultura del pallone albanese. Il Vllaznia, infatti, è tra i club che ha vinto più titoli nel suo Paese e milita nella Kategoria Superiore. Inoltre, è la squadra più antica tra quelle albanesi, vantando una fondazione risalente al 1919, con sede nella città di Scutari. Il valore piuttosto modesto della sua rosa, aggirabile attorno ai 5 milioni di euro, stando ai dati di Transfermarkt, potrà presto essere rimpinguato da alcuni giocatori che avranno la fortuna di calcare i campi italiani.
Con l'entusiasmo di comunità italiana ed albanese, infatti, il Vllaznia avrà ben presto una seconda formazione con sede a Milano. Adesso, dopo aver perso i playoff nella sua prima stagione, non ha alcuna competizione e potrà presto essere accolta nella terza categoria in Italia. Come riportato da Cronache di Spogliatoio, l'ex giocatore del Vllaznia, oggi presidente del club, Benard Gjekaj ha fatto da promotore per questa importante iniziativa. Occorrerà logicamente del tempo perché la squadra si formi e sia sostenuta da un numero adeguato di tifosi, ma il progetto è serio.
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