Una squadra di calcio albanese avrà presto la sua seconda formazione in Italia. Per quanto sembri un po' assurdo o paradossale, stiamo parlando di un progetto che in realtà è già arrivato alla seconda stagione, ma che sta per essere migliorato. Il club protagonista è il Vllaznia.

Vllaznia, occhi puntati su Milano: la seconda squadra giocherà lì

Il calcio albanese è senza dubbio poco conosciuto e distante dai top campionati europei. Eppure, nei Balcani meridionali, potrebbe presto prendere corpo un progetto in grado di farci affezionare anche alla cultura del pallone albanese. Il Vllaznia, infatti, è tra i club chenel suo Paese e milita nella Kategoria Superiore. Inoltre, è la squadra più antica tra quelle albanesi, vantando una fondazione risalente al 1919, con sede nella città di. Il valore piuttosto modesto della sua rosa, aggirabile attorno ai 5 milioni di euro, stando ai dati di Transfermarkt, potrà presto essere rimpinguato da alcuni giocatori che avranno la fortuna di calcare i campi italiani.

Con l'entusiasmo di comunità italiana ed albanese, infatti, il Vllaznia avrà ben presto una seconda formazione con sede a Milano. Adesso, dopo aver perso i playoff nella sua prima stagione, non ha alcuna competizione e potrà presto essere accolta nella terza categoria in Italia. Come riportato da Cronache di Spogliatoio, l'ex giocatore del Vllaznia, oggi presidente del club, Benard Gjekaj ha fatto da promotore per questa importante iniziativa. Occorrerà logicamente del tempo perché la squadra si formi e sia sostenuta da un numero adeguato di tifosi, ma il progetto è serio.

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Ovviamente, la terza categoria sarà soltanto un punto di partenza e il Vllaznia spera di riuscire in tempi non troppo dilatati a scalare le categorie. Idealmente si vorrebbe arrivare sino alla, così da essere un laboratorio di talenti da sfornare per la prima squadra. A dire il vero, una seconda formazione il Vllaznia ce l'ha già, ma punta il mercato italiano per aumentarne. Oltre a seguire la squadra di Milano, il club albanese invierà il proprio materiale per garantire un filo diretto tra le realtà. I match del Vllzania Italia saranno visibili in Albania e alcuni reporter sportivi dovranno commentarli.