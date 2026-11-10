Il centrocampista del Frosinone, tra i più sorprendenti in questo inizio di stagione, si dice meritevole della convocazione in Nazionale
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Durante il primo giorno di ritiro della Nazionale italiana, impegnata nelle sfide di Nations League contro Francia e Belgio, non si è parlato d'altro che della mancata convocazione di Giacomo Calò. Il CT Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa, ha toccato l'argomento, sottolineando come Calò sia sicuramente sotto la propria lente d'ingrandimento, ma che non verrà selezionato solo perché il suo procuratore invochi la chiamata. In mattinata è arrivata la risposta del centrocampista del Frosinone che, nella prima stagione in Serie A a quasi 30 anni, ha segnato 5 gol risultando decisivo in ogni partita del suo club.
"Chi se ne frega se ho 30 anni"I numeri e le prestazioni sono sicuramente dalla parte del centrocampista che, al debutto nella massima serie italiana, dopo anni trascorsi tra la B e la C, sta incantando con le sue giocate, non patendo il salto di categoria. Ha realizzato 5 gol e 1 assist, contribuendo a una prima parte di stagione storica per gli uomini di Alvini, attualmente al sesto posto in classifica.
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Calò è tornato sul tema del momento, dando il suo punto di vista sulla mancata convocazione con gli Azzurri: "Per ora il Frosinone è la mia nazionale. So che a febbraio compirò 30 anni e questo ha un peso perché, finora, le convocazioni hanno premiato sempre i più giovani. Però, chi se ne frega se ho 30 anni. Se continuo così penso che la meriterò. Lascio parlare sempre il campo, sono le prestazioni a dirti cosa puoi diventare".
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Il rapporto con AlviniCalò rimarrà, dunque, a disposizione di Massimiliano Alvini durante la sosta per preparare la sfida contro il Milan. Proprio del tecnico toscano ha speso dei complimenti, raccontando quanto sia stato determinante per la sua permanenza al Frosinone nonostante le offerte recapitategli: "È stato decisivo anche per la mia permanenza a Frosinone. Mi voleva già a Cosenza qualche anno fa, ma ero stato appena venduto. Stavo per andare alla Samp, ma lui mi ha preso da parte e mi ha detto ‘rimani qui’. Sono rimasto anche per lui e per giocare in Serie A".
Infine, ha ammesso che il contesto Frosinone, orchestrato da Alvini, sia stato fondamentale per la sua definitiva fioritura: "Negli ultimi anni ho giocato sempre tra Serie B e C e avevo un po’ paura di restare impantanato nelle serie minori. Ne sono uscito grazie a un contesto virtuoso come quello del Frosinone che mi ha reso un giocatore più completo e maturo. Poi, credo che negli anni sia mancata un po’ di meritocrazia nei miei confronti".
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