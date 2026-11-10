Durante il primo giorno di ritiro della Nazionale italiana, impegnata nelle sfide di Nations League contro Francia e Belgio, non si è parlato d'altro che della mancata convocazione di Giacomo Calò. Il CT Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa, ha toccato l'argomento, sottolineando come Calò sia sicuramente sotto la propria lente d'ingrandimento, ma che non verrà selezionato solo perché il suo procuratore invochi la chiamata. In mattinata è arrivata la risposta del centrocampista del Frosinone che, nella prima stagione in Serie A a quasi 30 anni, ha segnato 5 gol risultando decisivo in ogni partita del suo club.

"Chi se ne frega se ho 30 anni"

I numeri e le prestazioni sono sicuramente dalla parte del centrocampista che, al debutto nella massima serie italiana, dopo anni trascorsi tra la B e la C, sta incantando con le sue giocate, non patendo il salto di categoria. Ha realizzato, contribuendo a una prima parte di stagione storica per gli uomini di, attualmente al sesto posto in classifica.

BERGAMO, ITALY - OCTOBER 25: Giacomo Calo del Frosinone Calcio in azione durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Frosinone Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 25 ottobre 2026 a Bergamo, Italia. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Calò è tornato sul tema del momento, dando il suo punto di vista sulla mancata convocazione con gli Azzurri: "Per ora il Frosinone è la mia nazionale. So che a febbraio compirò 30 anni e questo ha un peso perché, finora, le convocazioni hanno premiato sempre i più giovani. Però, chi se ne frega se ho 30 anni. Se continuo così penso che la meriterò. Lascio parlare sempre il campo, sono le prestazioni a dirti cosa puoi diventare".

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Il rapporto con Alvini

rimarrà, dunque, a disposizione didurante la sosta per preparare la sfida contro il. Proprio del tecnico toscano ha speso dei complimenti, raccontando quanto sia stato determinante per la sua permanenza alnonostante le offerte recapitategli: "È stato decisivo anche per la mia permanenza a Frosinone. Mi voleva già a Cosenza qualche anno fa, ma ero stato appena venduto.. Sono rimasto anche per lui e per giocare in Serie A".

FROSINONE, ITALY - SEPTEMBER 20: Giacomo Calò del Frosinone Calcio festeggia dopo aver segnato il gol iniziale durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e Como 1907 allo Stadio Benito Stirpe il 20 settembre 2026 a Frosinone, Italia. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Infine, ha ammesso che il contesto Frosinone, orchestrato da Alvini, sia stato fondamentale per la sua definitiva fioritura: "Negli ultimi anni ho giocato sempre tra Serie B e C e avevo un po’ paura di restare impantanato nelle serie minori. Ne sono uscito grazie a un contesto virtuoso come quello del Frosinone che mi ha reso un giocatore più completo e maturo. Poi, credo che negli anni sia mancata un po’ di meritocrazia nei miei confronti".