Tra le varie Nazionali che stanno scendendo in campo in questa prima sosta della stagione 2026/2027 figura anche l'Italia Under 21. La squadra che ha come commissario tecnico Silvio Baldini, infatti, ha la possibilità di qualificarsi all'Europeo di categoria che si terrà l'anno prossimo in Albania ed in Serbia. Gli Azzurrini sono impegnai con le ultime due partite del proprio girone di qualificazioni e nella giornata di ieri hanno vinto di misura in casa dell'Armenia. Nei prossimi giorni, la giovane selezione tornerà in campo per lo scontro diretto contro la Polonia ed intanto la squadra ha subito alcuni cambiamenti.

Italia Under 21, Favasuli e Fortini lasciano il ritiro ed arriva Ahanor

Ieri, la Nazionale Italiana Under 21 ha vinto 0-1 contro l'Armenia grazie alla rete del calciatore del, il quale ha segnato al quinto minuto di recupero della seconda frazione di gioco. Grazie a questo successo, gli Azzurrini sono a quotapunti. Tuttavia, occupano ladato che al primo posto c'è la Polonia con tre punti in più., la squadra di Baldini giocherà proprio contro i polacchi. Il match deciderà chi si piazzerà in testa al girone di qualificazione dato che il primo posto mette in palio il pass diretto per l'Europeo. Chi arriverà secondo, invece, dovrà sperare nella classifica tra le migliori seconde o superare gli

Londra, Inghilterra - 17 settembre 2026: Patrick Walemark del Lech Poznan sfidato da Honest Ahanor del Crystal Palace durante la partita di Europa League 2026/27 tra Crystal Palace e Lech Poznan al Selhurst Park. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

In vista della prossima sfida, gli Azzurrini hanno subito dei cambiamenti all'interno del gruppo squadra dato. Infatti, a seguito di esami medici, gli esterni Costantino Favasuli e Niccolò Fortini hanno lasciato il ritiro per problemi fisici. Al gruppo, invece, si unirà Honest Ahanor. Inizialmente, il giocatore del Crystal Palace aveva risposto alla chiamata della Nazionale Maggiore. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale della FIGC:

"Non saranno della partita Costantino Favasuli e Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro questo pomeriggio nelle rispettive sedi. Contestualmente, si è invece aggregato al gruppo Honest Ahanor: il calciatore del Crystal Palace è arrivato direttamente da Coverciano dove era in raduno con la Nazionale maggiore e sarà una pedina importante in più per Silvio Baldini che questo pomeriggio ha differenziato i gruppi di lavoro, concedendo una seduta di scarico alla squadra fra palestra e terapie".