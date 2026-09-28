L’Italia Under 21 entra nella settimana che porta alla sfida contro l’Armenia con un’assenza. Antonio Raimondo lascerà infatti il ritiro di Tirrenia dopo essere stato valutato indisponibile per le prossime gare. Silvio Baldini dovrà quindi preparare senza l’attaccante del Frosinone la trasferta di Yerevan, penultimo appuntamento delle qualificazioni all’Europeo Under 21 del 2027. Gli Azzurrini resteranno al Centro di Preparazione Olimpica fino a mercoledì 30 settembre, giorno della partenza per l’Armenia. La gara è in programma giovedì 1° ottobre alle 18.30 italiane.

Italia Under 21, Raimondo lascia il gruppo

La giornata di lunedì è cominciata con una sessione di attivazione in palestra, seguita nel pomeriggio dall’allenamento sul campo. Alla seduta non prenderà parte, destinato a lasciare il ritiro e fare ritorno a casa.

Come comunicato dalla FIGC, l’attaccante è stato valutato indisponibile per i prossimi impegni della Nazionale. La Federazione non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause dell’assenza, motivo per cui al momento non è possibile parlare con certezza di infortunio.

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Armenia e Polonia per chiudere il girone

Persi tratta quindi di una defezione da gestire proprio nella fase finale della preparazione. Il gruppo lavorerà ancora aprima di volare a, dove l’ Italia cercherà punti pesanti nella corsa alla qualificazione.Dopo la trasferta armena, agliresterà soltanto la sfida contro ladel 5 ottobre allo stadiodi. L’arriva al finale del girone con tre punti di ritardo proprio sui polacchi, attualmente al primo posto. Il regolamento premia con la qualificazione diretta le prime classificate dei nove gruppi e la migliore seconda: Per le altre seconde sono invece previsti gli spareggi. Il margine di errore, a due giornate dalla fine, si riduce quindi sensibilmente.

FROSINONE, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Antonio Raimondo del Frosinone Calcio festeggia dopo aver segnato il gol che lo ha reso 3-0, ma l'arbitro Daniele Chiffi smette il gol per fuorigioco durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e Como 1907 allo Stadio Benito Stirpe il 20 settembre 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

La Nazionale ha preparato questi appuntamenti con un lungo raduno a Tirrenia. Nella prima settimana ha affrontato in amichevole le formazioni Primavera di Empoli e Spezia, test utilizzati da Baldini per distribuire minuti e provare soluzioni diverse prima delle gare ufficiali. Adesso il lavoro entra nella sua fase più concreta. Baldini dovrà preparare la trasferta di Yerevan senza Raimondo, con l’Italia chiamata a non perdere terreno nella corsa alla qualificazione.