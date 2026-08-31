Si chiude un capitolo. Frank Zambo Anguissa ha detto addio al Camerun. Il centrocampista del Napoli lascia la Nazionale dopo anni vissuti con la maglia dei Leoni Indomabili. Una scelta difficile. Una decisione arrivata dopo un lungo percorso. Anguissa ha affidato a una lettera le sue emozioni. Ha parlato del sogno di ogni bambino camerunese. Quello di rappresentare il proprio Paese. Lui quel sogno lo ha realizzato. E oggi lo saluta con orgoglio e gratitudine. Ha ringraziato la Federazione. Gli allenatori. I compagni. E soprattutto i tifosi. Il suo ultimo messaggio è per loro. Poche parole. Ma pesanti. “Leone Indomabile un giorno, Leone Indomabile per sempre”. Il legame con il Camerun non finirà mai. Ora il centrocampista concentrerà tutte le energie sul Napoli. L'obiettivo è quello di riprendersi il tricolore sfumato nell'annata passata.

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Camerun-Anguissa, le parole da brividi ai tifosi

La sua avventura con ilè arrivata alla fine. Ma prima di salutare ha voluto guardarsi indietro. Ha ricordato il privilegio di aver indossato quella maglia. Di aver rappresentato milioni di persone. Di aver vissuto momenti indimenticabili. E anche quelli più difficili. Non ha dimenticato nessuno. Ha ringraziato la Federazione, gli allenatori e tutti i compagni incontrati lungo il percorso. Poi i tifosi. Il popolo camerunese. Il loro sostegno non è mai mancato.

LUSAIL CITY, QATAR – 2 DICEMBRE: André-Frank Zambo Anguissa del Camerun con il pallone durante la partita del Gruppo G della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Camerun e Brasile, disputata al Lusail Stadium il 2 dicembre 2022 a Lusail City, in Qatar. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Nemmeno quando le cose andavano male. Per Anguissa è stato fondamentale. Ora arriva il momento di voltare pagina. La Nazionale perde un centrocampista importante. Anguissa perde una parte della sua carriera. Ma non la sua identità. Perché quella maglia resterà dentro di lui. È il senso delle sue ultime parole. “Grazie, mio Camerun”. Una frase semplice. Come il suo saluto. Ma subito dopo arriva quella che sembra quasi una promessa. “Leone Indomabile un giorno, Leone Indomabile per sempre”. Il campo cambia. La maglia no. E il legame con il Camerun nemmeno.

La lettera completa

"Giocare per la nazionale del Camerun è il sogno di ogni bambino camerunese. Sono molto felice e soprattutto molto grato di averlo potuto realizzare. Dopo molti anni al servizio della nazionale del Camerun, ho preso la decisione di porre fine alla mia carriera internazionale. Indossare la maglia dei Leoni Indomabili è stato un immenso onore e una grandissima fierezza. Riconosco la fortuna che ho avuto nel rappresentare il mio paese, nel vivere momenti indimenticabili e nel condividere questa avventura con così tanti compagni di squadra, fratelli e membri dello staff. Voglio ringraziare di cuore la Federazione, gli allenatori, i miei compagni e tutte le persone che mi hanno accompagnato e sostenuto nel corso degli anni. E soprattutto, grazie al popolo camerunese. Grazie per la vostra passione, il vostro amore e il vostro sostegno, nelle vittorie così come nei momenti più difficili. E' per voi che abbiamo sempre dato il meglio di noi stessi. Lascio la nazionale con molta emozione e fierezza. Leone indomabile un giorno, Leone indomabile per sempre. Grazie mio Camerun. André Frank Zambo Anguissa".