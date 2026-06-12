Se tra i confini nazionali, la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali ha lasciato una sorta di vuoto dentro tutti i tifosi, dall'altro lato, c'è chi esulta. Uno di questi è Ismael Koné, centrocampista canadese del Sassuolo, che nelle ultime ore ha rivelato di esser stato contento della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale, così da avere un'avversaria sulla carta più abbordabile, come la Bosnia, nel gruppo B della competizione in America.

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"Contenti del passaggio della Bosnia al posto dell'Italia"

Stasera,farà il suo debutto al Mondiale 2026 affrontando proprio lae, intervistato prima del match dalla Repubblica, il centrocampista in forza alsi è espresso così sulla partita che avrebbe potuto vedere l'al posto della: "Con tutto il rispetto, al passaggio della Bosnia eravamo felicissimi".

SWANSEA, GALLES - 9 SETTEMBRE: Ismael Kone del Canada tira in porta durante l'amichevole internazionale tra Galles e Canada allo Swansea.com Stadium il 9 settembre 2025 a Swansea, Galles. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

L'ivoriano naturalizzato canadese ha poi motivato la sua affermazione, elogiando la nazionale italiana parlando anche di un possibile vantaggio di "casa" in Canada: "Il motivo? Perché la nazionale italiana è più forte, ha maggior esperienza e ha in rosa più giocatori di calibro internazionale. Inoltre, qui a Toronto è pieno di italiani e per loro (l'Italia, ndr) sarebbe stato come giocare in casa".

Ismaël Koné: “A Toronto tanti avrebbero tifato Italia, meglio sfidare la Bosnia” https://t.co/tjX0vNUu5Z — Repubblica (@repubblica) June 12, 2026

Koné e la crescita al Sassuolo

Infine, non sono mancate le domande sulla sua esperienza in Serie A , a proposito della sua crescita alconha dichiarato: "Durante la mia esperienza alho già appreso diverse nozioni sul gioco e sul fatto di avere un approccio diverso non soltanto per quanto riguarda l'aspetto tattico sul terreno di gioco, ma anche la preparazione, lo studio dell’avversario e l’alimentazione: tutti fattori che hanno contribuito alla mia crescita. Per ciò che concerne, lui non vuole dirlo e probabilmente non se n'è ancora accorto, ma credo che lui avrà presto un posto nei libri di questo sport: servirebbe anche soltanto guardare la visione che lui ha delle partite".

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