Prima uscita ufficiale da amministratore delegato della Juventus per Giovanni Carnevali, che a margine dell'apertura del calciomercato al Grand Hotel di Rimini ha tracciato le linee guida della campagna acquisti bianconera. Il dirigente ha confermato che le priorità del club restano l'acquisto di un attaccante e di un portiere, soffermandosi in particolare sui nomi di Kolo Muani ed Emiliano "Dibu" Martinez. Carnevali ha spiegato che i dialoghi con il Paris Saint-Germain per l'attaccante francese proseguono, mentre per la porta ha confermato l'interesse nei confronti del campione del mondo argentino, senza escludere altri profili. Chiusura anche sulla situazione di Dusan Vlahovic, definito un giocatore importante ma, almeno per il momento, non al centro dei piani della società.

A tutto Carnevali. Da Vlahovic a Muani: le verità del nuovo Ad Juve

Giovanniha approfittato della sua prima uscita pubblica da amministratore delegato dellaper fare il punto sulle strategie di mercato del club, individuando nell'attaccante e nel portiere le due priorità assolute per. "Kolo Muani è una possibilità, se ne parla da tanto. Ci sono state delle difficoltà in passato, ma si sta ricucendo il rapporto con il Paris Saint-Germain. Stiamo portando avanti determinati discorsi, ma devono esserci le condizioni giuste e sostenibili", ha spiegato il dirigente, sottolineando come la trattativa resti complessa ma ancora aperta. Per quanto riguarda la porta,ha confermato l'apprezzamento per il dibu Martinez: "È un giocatore importante, portiere della nazionale argentina, di grande esperienza e con caratteristiche adatte alla Juventus".

SASSUOLO, ITALIA - 17 MAGGIO 2026: Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, osserva prima della partita di Serie A tra Sassuolo e Lecce al Mapei Stadium – Città del Tricolore, il 17 maggio 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

L'ad bianconero, però, ha precisato che il club non si limiterà al solo estremo difensore dell'Aston Villa. "Stiamo valutando anche altri profili. Non abbiamo l'esigenza di chiudere subito, vogliamo prenderci il tempo necessario per scegliere il portiere giusto e soprattutto un giocatore che abbia davvero voglia di vestire questa maglia". Infine, un passaggio su Vlahovic, accostato nuovamente ai bianconeri. Carnevali ha raffreddato le indiscrezioni: "Personalmente non ho mai parlato con Vlahovic. È un giocatore importante, ma oggi non è nei nostri pensieri". Una dichiarazione che, almeno per il momento, sembra allontanare l'ipotesi di un ritorno dell'attaccante serbo a Torino.