La diatriba legale tra Lameck Banda e il Lecce registra una prima, clamorosa svolta ufficiale. Il Collegio arbitrale condanna l'esterno offensivo a pagare un indennizzo di 256.250 euro in favore del club salentino. Secondo i giudici, il giocatore commette un gravissimo inadempimento contrattuale. In estate fa perdere le proprie tracce, diserta il raduno giallorosso e si trasferisce unilateralmente al club libico dell'Al Swehly. L'organo giudicante mette la parola fine al primo capitolo della vicenda e dichiara il contratto tra l'esterno e il Lecce pienamente valido fino al 30 giugno 2027.

Il nodo del rinnovo e l'accusa della lingua

All'origine della rottura c'è un clamorosocontrattuale.si ritiene svincolato al termine dello scorso campionato e progetta di firmare liberamente con i sauditiIl Lecce, al contrario, fa scattare legittimamente la clausola diautomatico. L'entourage del calciatore contrattacca e lascia trapelare accuse pesantissime. Secondo un amico dell'esterno zambiano, la dirigenza pugliese lo induce a firmare un documento insenza spiegargliene il contenuto, approfittandosi della sua incapacità di leggere la lingua italiana. Il Collegio arbitrale respinge però categoricamente questeprivate, non riscontra alcun vizio e dichiara l'accordo formalmente e legalmente inattaccabile.

TORINO, ITALIA - 3 GENNAIO: Lameck Banda dell'US Lecce festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus FC e US Lecce, il 3 gennaio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Il secondo round alla FIFA

Nonostante questa prima e importantela guerra legale non finisce qui. Il Lecce si ritiene totalmente partenon si accontenta dele apre un secondo procedimento davanti agli organi dellaLa società salentina cita siasiaper accertare l'assenza di una giusta causa nel recesso e ottenere un ulteriore risarcimento economico. Il club punta anche a sanzionare l'eventuale responsabilità della società libica, qualora ila ritengano colpevole di aver fatto pressione sul giocatore per spingerlo allaSe la Federazione internazionale darà ragione ai salentini, nuove e pesanti sanzioni colpiranno l'esterno zambiano e la sua nuova squadra.