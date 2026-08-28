Il calciatore non può firmare con una altra squadra: legalmente è ancora un giocatore del club salentino.
Il Lecce scende in campo con dei cuccioli per una splendida iniziativa
Si passa alle vie legali: il caso Lameck Banda andrà in tribunale. Il Lecce, infatti, ha deciso di fare causa alla società Al-Swehli Sports Club e allo stesso Banda. Lo ha comunicato la stessa società salentina.
Comunicato ufficiale: Lameck Banda— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) July 21, 2026
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Caso Banda: il Lecce ricorre alle vie legaliSi complica sempre di più il caso Banda. Il Lecce, infatti, ha deciso di ricorrere alle vie legali. Ma partiamo dall'inizio di questa complicata e curiosa vicenda. Dobbiamo tornare indietro a l 21 luglio: quando iniziò il ritiro del Lecce agli ordini di mister Di Francesco. Ritiro che, però, non cominciò per Banda: lo zambiano, infatti, non si presentò e per giorni non rispose alla mail e neanche al telefono. La cosa generò ansia e preoccupazione. Fino a che Banda stesso non pubblicò alcune foto su Instagram in cui lo si vedeva allenarsi in palestra. E subito dopo emerse il vero problema: non voleva tornare in Italia. L'attaccante, infatti, era arrabbiato con il club per una clausola nel contratto: l'opzione unilaterale per prolungare di un'altra stagione il suo contratto in scadenza lo scorso 30 giugno.
Il giocatore, quindi, in aperta protesta avrebbe deciso di rimanere nel suo paese natale per cercare di convincere il club italiano a venderlo ai sauditi dell'Al-Fateh: il Lecce aveva respinto l'offerta. Poco dopo, però, il centravanti ha accettato la corte di una squadra libica, l’Al Swehli. Giocatore e club hanno trovato un accordo, ma il Lecce non ha acconsentito a far partire il giocatore come svincolato.
La società della Serie A, quindi, ha deciso di appellarsi alla FIGC. La federazione ha rifiutato formalmente la richiesta di trasferimento: Banda, legalmente, è ancora sotto contratto con i giallorossi fino al giugno del 2027. In ogni caso, come ha dichiarato il presidente Sticchi Damiani del Lecce : "Molto probabile che possa iniziare abusivamente la stagione con l’Al Swehli". Il club della Libia ha persino annunciato l'arrivo in squadra dello zambiano con un video sui social in cui compaiono la città italiana e alcune trasmissioni tv italiane.
Richiesta anche l'applicazione delle sanzioni disciplinari della FIFALa società giallorossa, però, ha deciso di passare al contrattacco e passare alle vie legali: si andrà in tribunale. La decisione è stata resa nota con un comunicato stampa: il Lecce avvierà, nei confronti di Banda e della squadra libica, un procedimento finalizzato ad accertare l’illegittimità, in assenza di giusta causa, del recesso unilaterale del contratto. E le conseguenti responsabilità dell'Al Swelhi. La società giallorossa, inoltre, ha richiesto l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai vigenti regolamenti FIFA. Ed infine, ha segnalato alle autorità l'utilizzo, nel video dell'Al Swehli, di immagini che ritraggono il calciatore nella scorsa stagione sportiva, senza che ne siano stati acquistati i diritti.
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