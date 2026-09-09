Abodi commenta il no del Coni all'archiviazione di Malagò: norme chiare, il Governo vigila
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La Procura del Coni riaccende i riflettori sulla posizione del presidente FIGC Giovanni Malagò e respinge formalmente la richiesta di archiviazione sul delicato caso del suo mancato tesseramento. Questa forte decisione scuote l'intero vertice dello sport italiano e spinge il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a commentare tempestivamente questa complessa situazione istituzionale. Il rappresentante del Governo affronta l'argomento e rilascia dichiarazioni cruciali ai microfoni del portale Ansa direttamente a margine della presentazione del progetto Obiettivo Tricolore, andata in scena all'interno delle aule del Senato della Repubblica. Le sue parole tracciano una linea netta e richiamano tutti i protagonisti alle proprie responsabilità.
Le parole di Abodi sulle norme e la giustiziaIl Ministro analizza la complessa vicenda legale e pone un accento fortissimo sul ruolo cruciale degli organi competenti. L'esponente politico dichiara infatti testualmente a margine di Obiettivo Tricolore in Senato: "È un tema che sta affrontando la giustizia sportiva a ogni livello". Abodi lancia inoltre un messaggio inequivocabile riguardo all'attuale quadro normativo, azzerando le polemiche. Il politico ribadisce la chiarezza dei regolamenti con una frase netta: "Le norme si conoscono - quelle sportive e dello Stato - al di là della loro interpretabilità". Il ministro dello sport italiano rimette così la palla al centro del campo, invocando assoluta trasparenza e ricordando il rigoroso rispetto delle regole.
Il ruolo del Ministro e il monito per il futuroNonostante la fermezza delle sue pubbliche dichiarazioni, Abodi delimita accuratamente i confini del proprio intervento per non invadere il raggio d'azione della giustizia sportiva. Il Ministro chiarisce la propria posizione e sottolinea l'importanza di rispettare le reciproche competenze, dichiarando apertamente: "A ognuno il suo ruolo". Il titolare del dicastero garantisce tuttavia che il Governo non distoglierà lo sguardo dalla vicenda e chiude l'intervento con un monito perentorio: "Ma il mio è osservatore rispettoso ma interessato di questa situazione". Questa presa di posizione conferma l'altissima attenzione dell'Esecutivo sugli imminenti sviluppi del caso.
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