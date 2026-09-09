La Procura del Coni riaccende i riflettori sulla posizione del presidente FIGC Giovanni Malagò e respinge formalmente la richiesta di archiviazione sul delicato caso del suo mancato tesseramento. Questa forte decisione scuote l'intero vertice dello sport italiano e spinge il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a commentare tempestivamente questa complessa situazione istituzionale. Il rappresentante del Governo affronta l'argomento e rilascia dichiarazioni cruciali ai microfoni del portale Ansa direttamente a margine della presentazione del progetto Obiettivo Tricolore, andata in scena all'interno delle aule del Senato della Repubblica. Le sue parole tracciano una linea netta e richiamano tutti i protagonisti alle proprie responsabilità.

Le parole di Abodi sulle norme e la giustizia

Ilanalizza la complessa vicenda legale e pone un accento fortissimo sul ruolo cruciale degli organi competenti. L'esponente politico dichiara infatti testualmente a margine diin Senato: "È un tema che sta affrontando la giustizia sportiva a ogni livello".lancia inoltre un messaggio inequivocabile riguardo all'attuale quadro normativo, azzerando le. Il politico ribadisce la chiarezza deicon una frase netta: "Le norme si conoscono - quelle sportive e dello Stato - al di là della loro interpretabilità". Ildello sport italiano rimette così la palla al centro del campo, invocando assoluta trasparenza e ricordando il rigoroso rispetto delle

MILANO, ITALIA - 4 AGOSTO: Il Ministro dello Sport Andrea Abodi partecipa alla cerimonia funebre di Franco Baresi presso la Basilica di Sant'Ambrogio, il 4 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Il ruolo del Ministro e il monito per il futuro

Abodi “Caso Malagò? Aspettiamo giustizia sportiva, norme si conoscono” https://t.co/DLOf4XwHoi pic.twitter.com/pR0WobpPdg — Agenzia di Stampa ITALPRESS (@Italpress) September 9, 2026

Nonostante la fermezza delle sue pubbliche dichiarazioni,delimita accuratamente i confini del proprio intervento per non invadere il raggio d'azione della giustizia sportiva. Ilchiarisce la propria posizione e sottolinea l'importanza di rispettare le reciproche competenze, dichiarando apertamente: "A ognuno il suo ruolo". Il titolare del dicastero garantisce tuttavia che ilnon distoglierà lo sguardo dalla vicenda e chiude l'intervento con un monito perentorio: "Ma il mio è osservatore rispettoso ma interessato di questa situazione". Questa presa di posizione conferma l'altissima attenzionesugli imminenti sviluppi del caso.