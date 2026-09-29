Arriva una buona notizia per l'Udinese. Nel caso plusvalenze il Tribunale di Udine ha assolto la dirigenza della società e il club. Il processo riguardava le operazioni relative al centrocampista Rolando Mandragora ed erano imputati presidente e vicepresidente della società friulana.

Caso plusvalenze: assolto l'Udinese e la sua dirigenza

L'Udinese e i suoi dirigenti sono stati assolti nel caso plusvalenze. L'inchiesta riguardava le operazioni di mercato con la Juventus per il centrocampista Rolando Mandragora https://t.co/RReukcUKsL — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) September 29, 2026

Assolto il presidente dell'Udinese, Franco, e assolto anche il suo vice: Stefano. Ma il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Udine ha disposto l'assoluzione anche per la società Udinese . Per i due dirigenti e per la società la decisione del GUP arriva perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Si chiude, in primo grado, il procedimento relativo al caso plusvalenze. Al centro dell'inchiesta c'erano le operazioni relative al trasferimento del centrocampista RolandoIl classe 1997 all'epoca era dellaed attualmente gioca nella Fiorentina, dopo aver militato anche nel. L'Udinese lo comprò nel 2018 e due anni più tardi fu nuovamente ceduto al club torinese. Nell'ambito di queste operazioni era stata contestata lae ne era nato il procedimento contro i vertici societari. Il pubblico ministero aveva chiesto, per i due dirigenti della società friulana, una condanna ae il pagamento di una multa di 500mila euro per Udinese calcio. Le contestazioni erano varie e riguardavano le ipotesi di falso in comunicazione sociale, dichiarazione fraudolenta ed evasione dell'imposta sul reddito delle società. Il giudice, però, ha escluso la responsabilità penale degli imputati e della società con due diverse formule assolutorie.

Parma, ITALIA - 26 GENNAIO: Rolando Mandragora dell'Udinese Calcio mostra il suo deiezione durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Udinese Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 26 gennaio 2020 a Parma, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Questo procedimento, inoltre, era inserito nel più ampio filone riguardante delle verifiche riguardo alla contabilità di alcune operazioni di calciomercato: in particolare sulle valutazioni date dalle società ai calciatori. I legali degli imputati hanno espresso grande soddisfazione dopo la lettura della decisione del GUP di Udine riguardo alle accuse. Della difesa degli imputati si sono occupati gli avvocati Maurizio Miculan, Maurizio Conti e Andrea Franchin.