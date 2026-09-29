L'inchiesta riguardava i trasferimenti del centrocampista.

Federico Iezzi
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Arriva una buona notizia per l'Udinese. Nel caso plusvalenze il Tribunale di Udine ha assolto la dirigenza della società e il club. Il processo riguardava le operazioni relative al centrocampista Rolando Mandragora ed erano imputati presidente e vicepresidente della società friulana.

Caso plusvalenze: assolto l'Udinese e la sua dirigenza

Assolto il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, e assolto anche il suo vice: Stefano Campoccia. Ma il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Udine ha disposto l'assoluzione anche per la società Udinese. Per i due dirigenti e per la società la decisione del GUP arriva perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Si chiude, in primo grado, il procedimento relativo al caso plusvalenze. Al centro dell'inchiesta c'erano le operazioni relative al trasferimento del centrocampista Rolando Mandragora.
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Il classe 1997 all'epoca era della Juventus ed attualmente gioca nella Fiorentina, dopo aver militato anche nel Torino. L'Udinese lo comprò nel 2018 e due anni più tardi fu nuovamente ceduto al club torinese. Nell'ambito di queste operazioni era stata contestata la formazione della plusvalenza e ne era nato il procedimento contro i vertici societari. Il pubblico ministero aveva chiesto, per i due dirigenti della società friulana, una condanna a due anni di reclusione e il pagamento di una multa di 500mila euro per Udinese calcio. Le contestazioni erano varie e riguardavano le ipotesi di falso in comunicazione sociale, dichiarazione fraudolenta ed evasione dell'imposta sul reddito delle società. Il giudice, però, ha escluso la responsabilità penale degli imputati e della società con due diverse formule assolutorie.

Udinese plusvalenze
Parma, ITALIA - 26 GENNAIO: Rolando Mandragora dell'Udinese Calcio mostra il suo deiezione durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Udinese Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 26 gennaio 2020 a Parma, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Questo procedimento, inoltre, era inserito nel più ampio filone riguardante delle verifiche riguardo alla contabilità di alcune operazioni di calciomercato: in particolare sulle valutazioni date dalle società ai calciatori. I legali degli imputati hanno espresso grande soddisfazione dopo la lettura della decisione del GUP di Udine riguardo alle accuse. Della difesa degli imputati si sono occupati gli avvocati Maurizio Miculan, Maurizio Conti e Andrea Franchin.

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