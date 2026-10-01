Sassuolo-Torino e la splendida iniziativa per sostenere gli amici a 4 zampe

Il calcio italiano allontana definitivamente lo spettro di una Calciopoli 2.0. La Procura federale della FIGC, diretta da Giuseppe Chinè, chiude ufficialmente con un'archiviazione l'indagine nei confronti di Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. L'indagine sportiva puntava i fari sulle presunte irregolarità nei rapporti all'interno della sala VAR di Lissone, guidata ovviamente dal designatore Rocchi. La Procura Generale dello Sport accoglie in pieno la richiesta di archiviazione, ritenendo prive di rilevanza disciplinare le cosiddette bussate agli arbitri di Lissone.

Le accuse di frode sportiva e gli altri indagati

Il fascicolo ipotizzava il reato di concorso inper i diretti interessati, alimentando ilche questa indagine potesse travolgere anche alcunidi vertice del nostro campionato, come l'Inter. La Procura non indagava solamente suma coinvolgeva direttamente anche l'ex supervisore VARe i due ex varistiIl provvedimento scagiona totalmente tutte le parti coinvolte. L'inchiesta penale della Procura della Repubblica di Monza aveva già anticipato questa decisione archiviando il caso alcune settimane fa, spingendo così lasportiva a muoversi esattamente sulla medesima scia.

ROMA, ITALIA - 5 DICEMBRE: Il designatore arbitrale dell'AIA Gianluca Rocchi partecipa alla presentazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC al Foro Italico, il 5 dicembre 2022 a Roma. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Le motivazioni ufficiali e la fine dell'incubo

"Non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della procura generale dello Sport, è stata disposta l'archiviazione del procedimento". Lo sottolinea latramite un comunicato ufficiale, precisando di non aver riscontrato alcun comportamento illecito da parte dei protagonisti della vicenda.

Questa decisione spazza via definitivamente le nubi dal quartier generale arbitrale, dimostrando che il fantasma di Calciopoli, evocato troppo in fretta dai teorici del complotto, rappresentava soltanto un'illusione ottica lontanissima dalla realtà dei fatti. Il campionato in corso può quindi proseguire con maggiore serenità, lasciando le sterili polemiche fuori dalla sala di Lissone e riportando l'attenzione esclusivamente sul campo.