Mirwan Suwarso, numero uno del Como, ha parlato a margine dei sorteggi della Champions League. In Europa i lariani potrebbero giocare puntando tutto su Kean.
Como, il discorso da brividi di Fabregas dopo il piazzamento Champions
Il Como non ha ancora terminato il suo calciomercato. La ciliegina sulla torta, che potrebbe definitivamente lanciare i lariani ai vertici del calcio italiano, si chiama Moise Kean. L'attaccante italiano classe 2000 è in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto offensivo di Cesc Fabregas e il calciatore spinge per lasciare Firenze. Per ora, però, ancora non sembra esserci la chiusura dell'operazione.
Como, Suwarso predica calma: "Kean? Non è un nostro giocatore"È stato Mirwan Suwarso, presidente del Como, a parlare direttamente della trattativa in essere tra lombardi e toscani. Ai microfoni di SkySport, così si è espresso sul tema del momento l'imprenditore indonesiano: "Se ne sta parlando tra club, ma non è un nostro calciatore". Pur dimostrando una certa freddezza, Suwarso non ha affatto smentito la negoziazione tra i club, anzi. La sensazione è che il caso legato all'attaccante volgerà presto al traguardo.
Intanto, al netto del mercato che impazza negli ultimi frenetici giorni, il Como ha rivolto in giornata il suo sguardo al sorteggio della League Phase di Champions League. I lariani, tra le altre, avranno nel loro cammino squadre del calibro di Paris Saint-Germain e Barcellona. Nonostante questo, il solo fatto di potersi godere palcoscenici così prestigiosi e avversari fortissimi è qualcosa che inorgoglisce il presidente.
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