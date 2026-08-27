Il Como non ha ancora terminato il suo calciomercato. La ciliegina sulla torta, che potrebbe definitivamente lanciare i lariani ai vertici del calcio italiano, si chiama Moise Kean. L'attaccante italiano classe 2000 è in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto offensivo di Cesc Fabregas e il calciatore spinge per lasciare Firenze. Per ora, però, ancora non sembra esserci la chiusura dell'operazione.

Como, Suwarso predica calma: "Kean? Non è un nostro giocatore"

È stato Mirwan, presidente del Como, a parlare direttamente della trattativa in essere tra lombardi e toscani. Ai microfoni di SkySport, così si è espresso sul tema del momento l'imprenditore indonesiano: "Se ne sta parlando tra club, ma non è un nostro calciatore". Pur dimostrando una certa freddezza, Suwarso non ha affatto smentito la negoziazione tra i club, anzi. La sensazione è che il caso legato all'attaccante volgerà presto al traguardo.

COMO, ITALIA - 15 SETTEMBRE: Il presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Genoa CFC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 15 settembre 2025 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Intanto, al netto del mercato che impazza negli ultimi frenetici giorni, il Como ha rivolto in giornata il suo sguardo al sorteggio della League Phase di Champions League. I lariani, tra le altre, avranno nel loro cammino squadre del calibro di Paris Saint-Germain e Barcellona. Nonostante questo, il solo fatto di potersi godere palcoscenici così prestigiosi e avversari fortissimi è qualcosa che inorgoglisce il presidente.

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Suwarso, nella sua intervista, ha infatti ricordato il percorso della sua squadra e di come tutto quello che è stato raggiunto nelle ultime stagioni fosse impensabile: "Siamo contenti di poter sfruttare questa occasione., mentre adesso giochiamo in Serie A e disputiamo la Champions League. Faccio fatica a crederci". Proseguendo sul cammino da cui sono attesi i comaschi, Suwarso ha chiosato: "L'importante è godersi il momento.Ci piacerebbe dire che vorremmo rivivere la Champions, ma non possiamo darlo per scontato".