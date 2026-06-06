Il Como di Mirwan Suwarso non sembra volersi porre limiti. Intenzionati a non sfigurare in Champions League, i lariani sono attesi da un futuro radioso.
Como, il discorso da brividi di Fabregas dopo il piazzamento Champions
Mirwan Suwarso e il suo Como non sembrano intenzionati a fermare la loro spaventosa crescita. Passati dalla Serie B alla Champions League in appena 24 mesi, non c'è la benché minima paura di affrontare squadre come il Real Madrid. Tra mercato e futuro di Fabregas, non sono mancati gli spunti dalla sua ultima intervista al Festival di Serie A.
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Como, senti Suwarso: "Champions? Magari il Real!"La Champions è stata conquistata all'ultimo respiro, sconfiggendo nettamente la Cremonese condannata alla retrocessione. Le emozioni derivanti da quel momento sono difficilmente contenibili: "Un bel momento, ma non l'abbiamo vissuto con troppa eccitazione, abbiamo solo cercato di capire la grandezza del lavoro che abbiamo fatto". La crescita del Como è stata il risultato di unione d'intenti costante negli anni con pochissimi segreti: "Ci siamo adattati e aggiustati, Cesc ha sempre creduto di voler vincere ogni partita. Quindi ciò in cui crede lui crediamo noi". E a proposito del futuro del suo allenatore, il proprietario del Como conta sulla parola data dal tecnico spagnolo: "Mi ha detto che resta, vedremo".
La Champions, poi, non spaventa affatto. Oltre agli introiti economici non indifferenti, la gioia di affrontare squadre blasonate e fortissime è soltanto uno stimolo per un club in continua crescita quale è il Como: "Tutte sarebbero belle, ma avere il Manchester United o il Real Madrid a Como sarebbe fantastico". Nella competizione più importante per un club europeo ci vogliono i migliori calciatori e Nico Paz è senza dubbio uno di questi. Il suo futuro, però, dipende dal Real Madrid e lo ha ricordato Mirwan Suwarso: "Il futuro di Nico resta nelle mani del Real Madrid e noi aspettiamo".
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