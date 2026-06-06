Il Como di Mirwan Suwarso non sembra volersi porre limiti. Intenzionati a non sfigurare in Champions League, i lariani sono attesi da un futuro radioso.

Francesco Lovino
US Cremonese v Como 1907 - Serie A

Como, il discorso da brividi di Fabregas dopo il piazzamento Champions

Mirwan Suwarso e il suo Como non sembrano intenzionati a fermare la loro spaventosa crescita. Passati dalla Serie B alla Champions League in appena 24 mesi, non c'è la benché minima paura di affrontare squadre come il Real Madrid. Tra mercato e futuro di Fabregas, non sono mancati gli spunti dalla sua ultima intervista al Festival di Serie A.

como nico paz

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Como, senti Suwarso: "Champions? Magari il Real!"

La Champions è stata conquistata all'ultimo respiro, sconfiggendo nettamente la Cremonese condannata alla retrocessione. Le emozioni derivanti da quel momento sono difficilmente contenibili: "Un bel momento, ma non l'abbiamo vissuto con troppa eccitazione, abbiamo solo cercato di capire la grandezza del lavoro che abbiamo fatto". La crescita del Como è stata il risultato di unione d'intenti costante negli anni con pochissimi segreti: "Ci siamo adattati e aggiustati, Cesc ha sempre creduto di voler vincere ogni partita. Quindi ciò in cui crede lui crediamo noi". E a proposito del futuro del suo allenatore, il proprietario del Como conta sulla parola data dal tecnico spagnolo: "Mi ha detto che resta, vedremo".

Fabregas Como
COMO, ITALIA - 22 MARZO: L'allenatore del Como 1907 Cesc Fabregas celebra la vittoria al termine della partita di Serie A tra Como 1907 e Pisa SC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 22 marzo 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La Champions, poi, non spaventa affatto. Oltre agli introiti economici non indifferenti, la gioia di affrontare squadre blasonate e fortissime è soltanto uno stimolo per un club in continua crescita quale è il Como: "Tutte sarebbero belle, ma avere il Manchester United o il Real Madrid a Como sarebbe fantastico". Nella competizione più importante per un club europeo ci vogliono i migliori calciatori e Nico Paz è senza dubbio uno di questi. Il suo futuro, però, dipende dal Real Madrid e lo ha ricordato Mirwan Suwarso: "Il futuro di Nico resta nelle mani del Real Madrid e noi aspettiamo".

Chiesa e Cambiaso al Como? Suwarso nega: "Costano tanto"

Caricamento post Instagram...
Adesso l'obiettivo del Como è rimanere competitivo il più possibile, anche inserendo nuovi calciatori. Negli ultimi giorni si era vociferato di possibili interessi per Chiesa e Cambiaso, eppure non sembrano alla portata del club lariano: "Guardiamo molti giocatori. Il prezzo di quei giocatori è un po' più alto rispetto al range di prezzo che abbiamo noi". E sul tema legato all'assenza di calciatori italiani il patron ha chiosato: "Non basiamo il nostro mercato sulla nazionalità, ma sulle opportunità e su cosa chiede il tecnico. Investiamo molto per la crescita dei prodotti del settore giovanile. Siamo arrivati in Champions League prima dei nostri piani, ma la speranza è comunque quella che i nostri prodotti del settore giovanile siano pronti per competere nel giro di due anni".

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti