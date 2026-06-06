Mirwan Suwarso e il suo Como non sembrano intenzionati a fermare la loro spaventosa crescita. Passati dalla Serie B alla Champions League in appena 24 mesi, non c'è la benché minima paura di affrontare squadre come il Real Madrid. Tra mercato e futuro di Fabregas, non sono mancati gli spunti dalla sua ultima intervista al Festival di Serie A.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Como, senti Suwarso: "Champions? Magari il Real!"

Laè stata conquistata all'ultimo respiro, sconfiggendo nettamente la Cremonese condannata alla retrocessione. Le emozioni derivanti da quel momento sono difficilmente contenibili: "Un bel momento, ma non l'abbiamo vissuto con troppa eccitazione,". La crescita del Como è stata il risultato di unione d'intenti costante negli anni con pochissimi segreti: "Ci siamo adattati e aggiustati, Cesc ha sempre creduto di voler vincere ogni partita. Quindi ciò in cui crede lui crediamo noi". E a proposito del futuro del suo allenatore, il proprietario del Como conta sulla parola data dal tecnico spagnolo: "".

COMO, ITALIA - 22 MARZO: L'allenatore del Como 1907 Cesc Fabregas celebra la vittoria al termine della partita di Serie A tra Como 1907 e Pisa SC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 22 marzo 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La Champions, poi, non spaventa affatto. Oltre agli introiti economici non indifferenti, la gioia di affrontare squadre blasonate e fortissime è soltanto uno stimolo per un club in continua crescita quale è il Como: "Tutte sarebbero belle, ma avere il Manchester United o il Real Madrid a Como sarebbe fantastico". Nella competizione più importante per un club europeo ci vogliono i migliori calciatori e Nico Paz è senza dubbio uno di questi. Il suo futuro, però, dipende dal Real Madrid e lo ha ricordato Mirwan Suwarso: "Il futuro di Nico resta nelle mani del Real Madrid e noi aspettiamo".

Chiesa e Cambiaso al Como? Suwarso nega: "Costano tanto"

Caricamento post Instagram...

Adesso l'obiettivo del Como è rimanere competitivo il più possibile, anche inserendo nuovi calciatori. Negli ultimi giorni si era vociferato di possibili interessi per Chiesa e Cambiaso, eppure non sembrano alla portata del club lariano: "Guardiamo molti giocatori.". E sul tema legato all'assenza di calciatori italiani il patron ha chiosato: "Investiamo molto per la crescita dei prodotti del settore giovanile. Siamo arrivati in Champions League prima dei nostri piani, ma la speranza è comunque quella che i nostri prodotti del settore giovanile siano pronti per competere nel giro di due anni".

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365