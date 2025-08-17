derbyderbyderby calcio italiano Coppa Italia, il Pisa vince ai rigori contro il coraggioso Cesena

calcio italiano

Coppa Italia, il Pisa vince ai rigori contro il coraggioso Cesena

Coppa Italia, il Pisa vince ai rigori contro il coraggioso Cesena - immagine 1
Cesena-Pisa di Coppa Italia finisce ai calci di rigore. Coraggiosi i padroni di casa, che si stampano contro il portiere toscano Semper, che porta i suoi al prossimo turno della coppa. Buona prova di entrambe le squadre a ridosso dei campionati
Michele Bellame
Michele Bellame Redattore 

Il Cesena esce di scena dalla Coppa Italiadopo una gara solida sul piano del gioco ma sfortunata nel momento decisivo. Lo 0-0 maturato sui novanta minuti riflette una partita equilibrata in cui i bianconeri hanno messo sotto pressione gli avversari soprattutto nella ripresa, andando vicini al vantaggio con un colpo di testa che si è stampato sulla traversa. A decidere il confronto è stata la lotteria dei rigori, nella quale il Pisa ha potuto contare su un eroe assoluto: Semper, protagonista con quattro parate su cinque e artefice della qualificazione dei nerazzurri, sigillata dal penalty trasformato da Nzola.

Cesena - Pisa, primo tempo: equilibrio e poche emozioni

—  

La prima frazione ha offerto più ordine che occasioni. Il Cesena ha provato a prendere in mano l’iniziativa con azioni costruite e qualche conclusione da fuori, mentre il Pisa ha risposto con pericolose incursioni aeree che hanno fatto capolino soltanto sporadicamente. Il ritmo è rimasto contenuto, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Gli interventi dei portieri hanno limitato i rischi immediati.

Cesena - Pisa, secondo tempo: bianconeri incisivi, traversa e il brivido finale

—  

Nella ripresa il match si è vivacizzato. Il Cesena ha alzato il baricentro e ha creato le occasioni migliori: un’inzuccata che ha colpito la traversa e alcuni tiri pericolosi hanno costretto il Pisa a stringere i ranghi. Gli ingressi dalla panchina dei toscani hanno cambiato l’inerzia negli ultimi minuti, con un paio di fiammate che avrebbero potuto spezzare l’equilibrio; su una di queste Nzola ha divorato un’opportunità clamorosa, dimostrando comunque quanto fossero decisive le scelte dei tecnici. L’espulsione non ha inciso sul risultato. Il risultato è rimasto bloccato e si è deciso dal dischetto.

Gli undici metri, Semper protagonista

—  

La serie dal dischetto ha consegnato il palcoscenico a Semper, che ha respinto più tentativi e ha fatto la differenza quando serviva lucidità. Per il Cesena resta la consapevolezza di aver giocato una partita di sostanza e carattere, con spunti tattici che il tecnico Mignani potrà valorizzare in vista dell’esordio in campionato. Il Pisa avanza grazie alla freddezza dai rigori e al contributo decisivo dei cambi, e affronterà nei sedicesimi la vincente tra Torino e Modena. Per la tifoseria del Manuzzi rimane la soddisfazione per una prova che ha mostrato progresso, pur con l’amaro in bocca di un’eliminazione arrivata per dettagli e grazie ai riflessi di un avversario ispirato.

Leggi i
commenti
Calcio italiano: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA