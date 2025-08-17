Coppa Italia, il Pisa vince ai rigori contro il coraggioso Cesena

Cesena-Pisa di Coppa Italia finisce ai calci di rigore. Coraggiosi i padroni di casa, che si stampano contro il portiere toscano Semper, che porta i suoi al prossimo turno della coppa. Buona prova di entrambe le squadre a ridosso dei campionati

Michele Bellame Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 01:47)

Il Cesena esce di scena dalla Coppa Italiadopo una gara solida sul piano del gioco ma sfortunata nel momento decisivo. Lo 0-0 maturato sui novanta minuti riflette una partita equilibrata in cui i bianconeri hanno messo sotto pressione gli avversari soprattutto nella ripresa, andando vicini al vantaggio con un colpo di testa che si è stampato sulla traversa. A decidere il confronto è stata la lotteria dei rigori, nella quale il Pisa ha potuto contare su un eroe assoluto: Semper, protagonista con quattro parate su cinque e artefice della qualificazione dei nerazzurri, sigillata dal penalty trasformato da Nzola.

Cesena - Pisa, primo tempo: equilibrio e poche emozioni — La prima frazione ha offerto più ordine che occasioni. Il Cesena ha provato a prendere in mano l’iniziativa con azioni costruite e qualche conclusione da fuori, mentre il Pisa ha risposto con pericolose incursioni aeree che hanno fatto capolino soltanto sporadicamente. Il ritmo è rimasto contenuto, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Gli interventi dei portieri hanno limitato i rischi immediati.

Cesena - Pisa, secondo tempo: bianconeri incisivi, traversa e il brivido finale — Nella ripresa il match si è vivacizzato. Il Cesena ha alzato il baricentro e ha creato le occasioni migliori: un’inzuccata che ha colpito la traversa e alcuni tiri pericolosi hanno costretto il Pisa a stringere i ranghi. Gli ingressi dalla panchina dei toscani hanno cambiato l’inerzia negli ultimi minuti, con un paio di fiammate che avrebbero potuto spezzare l’equilibrio; su una di queste Nzola ha divorato un’opportunità clamorosa, dimostrando comunque quanto fossero decisive le scelte dei tecnici. L’espulsione non ha inciso sul risultato. Il risultato è rimasto bloccato e si è deciso dal dischetto.

Gli undici metri, Semper protagonista — La serie dal dischetto ha consegnato il palcoscenico a Semper, che ha respinto più tentativi e ha fatto la differenza quando serviva lucidità. Per il Cesena resta la consapevolezza di aver giocato una partita di sostanza e carattere, con spunti tattici che il tecnico Mignani potrà valorizzare in vista dell’esordio in campionato. Il Pisa avanza grazie alla freddezza dai rigori e al contributo decisivo dei cambi, e affronterà nei sedicesimi la vincente tra Torino e Modena. Per la tifoseria del Manuzzi rimane la soddisfazione per una prova che ha mostrato progresso, pur con l’amaro in bocca di un’eliminazione arrivata per dettagli e grazie ai riflessi di un avversario ispirato.