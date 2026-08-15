La partita tra Frosinone e Juve Stabia in programma il 16 agosto 2026 alle 18:30 apre per le due squadre il cammino in Coppa Italia. Una partita che arriva nel pieno del pre campionato ma che già ci offre spunti interessanti. I segnali delle amichevoli ci parlano di una partita tutt'altro che lineare: Il Frosinone ha prodotto bene in fase offensiva ma ha lasciato qualche risultato dal punto di vista difensivo; La Juve Stabia invece si presenta con tre risultati utili consecutivi e con un attacco che ha trovato ritmo e fiducia.

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I precedenti tendono a favore dei. Allo stesso tempo le statistiche ci parlano di una partita spesso bloccata e con una media di sole due reti.

RIETI, ITALIA - 9 AGOSTO: La squadra SS Lazio si schiera prima dell'amichevole pre-stagionale tra Frosinone Calcio e SS Lazio allo stadio Benito Stirpe il 9 agosto 2026 a Rieti, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Frosinone-Juve Stabia: come arrivano le due squadre al match

viene da un andamento altalenante nelle amichevoli,. L'ultima prova precedente al match in programma di Coppa Italia ha portato la sconfitta per 2-1 contro la Lazio. Da tenere in considerazione anche l'ultimo test ufficiale, contro il Mantova chiusosi 5-0; segnale che la squadra sa quando alzare i ritmi.

La Juve Stabia arriva con indicazioni incoraggianti soprattutto nella metà campo offensiva. Nelle ultime amichevoli ha spinto forte e ha sempre trovato ottime soluzioni in fase offensiva; l'ultimo test si è però concluso per 2-0 contro il Campobasso, risultato che ha fatto stizzire e non poco il tecnico Pietro De Gregorio. Da sottolineare anche le scorie post play-off di serie BKT. Il trend racconta di una squadra stabile anche difensivamente che nelle ultime due uscite esterne in amichevole non ha incassato reti.

Le probabili formazioni di Frosinone-Juve Stabia

: Palmisani; Amey, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Fini, Raimondo, Kvernadze.: Massimiliano Alvini.

JUVE STABIA (4-3-3): Confente; Ricciardi, Baldi, Bellich, Douglas; Buglio, Perin, Pierobon; Piscopo, Candellone, Patanè. Allenatore: Pietro De Giorgio

CASTELLAMMARE DI STABIA, ITALIA - 19 OTTOBRE: Tifosi della Juve Stabia durante la partita di Serie B tra Juve Stabia e Pordenone del 19 ottobre 2019 a Castellammare di Stabia, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Frosinone-Juve Stabia che partita aspettarsi e i pronostici di DDD

Ci sono due elementi che spingono la partita in direzioni diverse. Il Frosinone forte della sua fare realizzativa e la continuità nei precedenti; la Juve Stabia arriva con un passo più brillante e un'attacco che ha prodotto parecchio. In sintesi si prospetta una partita inizialmente prudente ma che potrebbe aprirsi se il risultato si sbloccasse velocemente.

I pronostici portano come favoriti i padroni di casa con una quota a 1,68 seguiti dal segno X a 3,70; gli ospiti più indietro a 4,50. Vedremo se i pronostici confermeranno anche il trend degli ultimi scontri tra le due squadre.