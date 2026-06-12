Dopo una sola stagione, l'ex terzino destro saluta in via ufficiale la squadra gialloblù con la quale ha raggiunto i Play-off di Serie B
Under 16, Ignazio Abate vince il suo primo derby da allenatore
Cambio molto importante per la Juve Stabia, che nelle ultime ore ha ufficializzato l'addio di Ignazio Abate. Dopo una sola stagione, infatti, l'allenatore ha risolto il proprio contratto con la squadra proveniente dalla Campania. In quest'annata con l'ex calciatore del Milan in panchina, le Vespe hanno raggiunto la semifinale dei Play-off di Serie B, fase in cui sono stati eliminati dal Monza che, successivamente, ha ottenuto la promozione in Serie A.
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Abate risolve il contratto con la Juve Stabia: il comunicato ufficialeAbate ha allenato la squadra gialloblù nel corso della stagione terminata poche settimane fa. Con lui in panchina, la Juve Stabia ha raggiunto i Play-off di Serie B arrivando anche a sfiorare la finale per la promozione in Serie A. In semifinale, dopo il pareggio per 2-2 nella gara d'andata contro il Monza, le Vespe hanno perso 2-1 il ritorno. Queste partite sono state le ultime dell'ex terzino sulla panchina del club. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale della Juve Stabia che riguarda la risoluzione del contratto del tecnico nato a Sant'Agata de Goti:
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Giunto a Castellammare di Stabia il 19 giugno scorso, mister Abate ha guidato la formazione gialloblù nel corso della stagione 2025/2026, ottenendo 12 vittorie, 19 pareggi e 11 sconfitte. Nel corso della sua gestione tecnica, ha guidato le Vespe alla seconda qualificazione consecutiva ai Playoff per la Serie A, conclusasi con l’eliminazione nella semifinale di ritorno in quel di Monza lo scorso 19 maggio".
Il comunicato si conclude coi ringraziamenti del club: "La società desidera rivolgere ad Ignazio Abate il più sentito ringraziamento per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi durante l’annata sportiva appena terminata, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".
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