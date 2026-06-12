Cambio molto importante per la Juve Stabia, che nelle ultime ore ha ufficializzato l'addio di Ignazio Abate. Dopo una sola stagione, infatti, l'allenatore ha risolto il proprio contratto con la squadra proveniente dalla Campania. In quest'annata con l'ex calciatore del Milan in panchina, le Vespe hanno raggiunto la semifinale dei Play-off di Serie B, fase in cui sono stati eliminati dal Monza che, successivamente, ha ottenuto la promozione in Serie A.

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Abate risolve il contratto con la Juve Stabia: il comunicato ufficiale

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Abate ha allenato la squadra gialloblù nel corso della stagione terminata poche settimane fa. Con lui in panchina, la Juve Stabia ha raggiunto i Play-off di Serie B arrivando anche a sfiorare la finale per la promozione in Serie A. In semifinale, dopo il pareggio pernella gara d'andata contro il Monza, le Vespe hanno persoil ritorno. Queste partite sono state le ultime dell'ex terzino sulla panchina del club. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale della Juve Stabia che riguarda la risoluzione del contratto del tecnico nato a Sant'Agata de Goti:"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore Ignazio Abate.

Giunto a Castellammare di Stabia il 19 giugno scorso, mister Abate ha guidato la formazione gialloblù nel corso della stagione 2025/2026, ottenendo 12 vittorie, 19 pareggi e 11 sconfitte. Nel corso della sua gestione tecnica, ha guidato le Vespe alla seconda qualificazione consecutiva ai Playoff per la Serie A, conclusasi con l’eliminazione nella semifinale di ritorno in quel di Monza lo scorso 19 maggio".

Bologna, Italia - 1 maggio 2024: Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, durante la partita del Campionato Primavera tra Bologna U19 e Milan U19. (Foto di AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Il comunicato si conclude coi ringraziamenti del club: "La società desidera rivolgere ad Ignazio Abate il più sentito ringraziamento per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi durante l’annata sportiva appena terminata, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".

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