Ancora una volta Rafael Leao ha parlato del suo futuro, infatti anche pochi giorni fa aveva dichiarato la sua intenzione di lasciare il Milan per vivere una nuova avventura dopo l'ultima stagione finita con l'esclusione dalla Champions League e con la rivoluzione in panchina e in dirigenza. In quest'ultima stagione il numero 10 portoghese ha collezionato 31 presenze, 10 gol e 3 assist tra tutte le competizioni venendo continuamente attaccato dai suoi stessi tifosi per la poca voglia dimostrata sul campo e le prestazioni sotto il suo livello.

Ma la sua avventura in rossonero non è assolutamente da buttare, quando è arrivato nel 2019 ha contribuito a portare i suoi prima alla qualificazione in Champions, poi alla vittoria dello storico Scudetto del 2022 nella quale ha anche ottenuto il premio di MVP della Serie A. Adesso giocherà il Mondiale con il suo Portogallo, dove tenterà di mettersi in mostra per attirare l'interesse dei migliori club del mondo.

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Le parole di Rafael Leao sul suo futuro a RTP, emittente portoghese

Parlando ai microfoni dell'emittente portoghese. L'attaccante ha spiegato che, dopo tutti questi anni in Italia, sente di essere pronto per una nuova sfida dopo che nel suo percorso in rossonero dice di aver dato tutto ciò che poteva alla squadra, sottolineando di andarsene felice e senza rimpianti per i traguardi raggiunti a Milano.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 06 GENNAIO: Rafael Leao dell'AC Milan festeggia la vittoria indossando la medaglia dei vincitori dopo la finale di Supercoppa Italiana tra FC Internazionale e AC Milan alla Kingdom Arena il 06 gennaio 2025 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Ecco le parole di Rafael Leao, che si allontana sempre di più dal Milan in cerca di nuovi stimoli e di una nuova avventura: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa cosa può riservare il futuro ma se dovesse succedere me ne andrò da qui molto contento e soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare".

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Durante l'intervista ha anche parlato dei Mondiali in cui sarà impegnato da protagonista con il Portogallo: "Vincere i Mondiali credo sia la realizzazione di ogni calciatore. Non c'è niente di più importante che vincere una competizione grande come i Mondiali". Ha infine parlato anche del suo leader e idolo connazionale,che è pronto a giocarsi l'ultima possibilità di vincere il Mondiale: "È un idolo, lo sarà sempre e lo sarà anche per i miei figli".

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