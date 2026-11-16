Il calcio, soprattutto quando mette di fronte due realtà provenienti dalla stessa terra, non è mai soltanto una questione di classifica: è identità, rivalità e orgoglio di prevalere sull'altro ad ogni costo. Il 17 settembre 2000, allo stadio San Vito di Cosenza, questi ingredienti si mescolarono in una domenica che sarebbe poi rimasta nella storia della rivalità calabrese: il Cosenza di Bortolo Mutti contro il Crotone di Antonello Cuccureddu, in un confronto a senso unico che si concluse con un perentorio 3-0.

Non fu una vittoria costruita lentamente, né una partita risolta soltanto nel finale: fu un derby indirizzato praticamente fin dal fischio d'inizio, con i padroni casa capaci di colpire due volte nei primi nove minuti e di amministrare successivamente il vantaggio. L'uomo copertina fu Pasquale Apa, un semplice 27enne autore di una doppietta che lo avrebbe poi consacrato nel calcio dei 'senior'.

Un derby durato nove minuti: Apa e Pisano stendono il Crotone

Il 'San Vito' non ebbe nemmeno il tempo di assaporare l'attesa, di fissare le bandiere o di sventolare al cielo di Cosenza le proprie sciarpe: i padroni di casa passarono infatti inal primo pallone toccato, con un'azione offensiva immediata finalizzata da Pasquale, che mise in discesa la gara già al primo minuto. Un lampo, pesantissimo sul piano psicologico, che impietrì i giocatori in campo e il settore dei tifosi ospiti. La squadra cosentina di Mutti comprese subito che quello poteva essere il pomeriggio gusto per imporre la propria superiorità e continuarono a spingere alla ricerca del, che arrivò al minuto 9', in seguito ad unconcesso dall'arbitro. Se ne incaricò Giovanni, non fallendo. Il risultato, al nono minuto del primo tempo, era già sul 2-0 in favore del Cosenza con il San Vito in totale delirio, mentre per ildi Cuccureddu fu fin da subito una

Il derby aveva già preso una direzione precisa, ma la partita non era ancora finita: il Crotone provò a riorganizzarsi e a spingere sull'acceleratore, anche a costo di rischiare l'imbarcata e a rendere il risultato più rotondo, ma nemmeno la ripresa modifico l'inerzia dell'incontro. I cambi degli ospiti, con l'ingresso al minuto 56 di un volto familiare alla Serie A e al Napoli come Salvatore Aronica, allora appena 22enne, non incisero nel match, mentre al contrario il Cosenza continuò a cercare la profondità per infliggere il colpo conclusivo, che arrivò al minuto 81' con un pallonetto meraviglioso, ancora con Pasquale Apa. Una vittoria senza discussioni per il Cosenza, che si aggiudicò il primo derby di Calabria in Serie B e che trasformò il San Vito in una bolgia.

COSENZA, ITALIA - 20 GENNAIO: Emmanuele Riviere di Cosenza gareggia per la palla con Giovanni Crociata di Crotone durante la partita di Serie B tra Cosenza Calcio e Crotone FC allo Stadio San Vito il 20 gennaio 2020 a Cosenza, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Vent'anni dopo il derby, Pasquale Apa: "Sempre piacevole ricordare quei momenti"

Cosenza-Crotone: il percorso post-derby

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Una domenica rimasta nella storia

Chi, se non proprio l'eroe di quel pomeriggio perfetto, Pasquale, poteva ricordare il grande successo nel derby anni 2000. Vent'anni dopo, in un'intervista concessa a 'CosenzaChannel' il, in occasione di un successivo confronto tra Cosenza e Crotone, Apa tornò a parlare di quella favolosae di quelle emozioni che, anche a distanza di anni, saranno sempre presenti: "Sono passati tanti anni da quel giorno, ma è sempre piacevole ricordare quei momenti. Ce ne furono di davvero belli che abbiamo condiviso insieme ai tifosi e alla società di allora. Mi ricordo molto bene quella doppietta nel primo derby in Serie B". Non si trattò soltanto di una prestazione individuale, Apa diventò un autenticodella Curva Sud dei cosentini, anche grazie alla sua semplicità e alla dedizione alla maglia, che indossò dal 1995 al 2001, conraggiunte. La sua storia rappresenta uno degli aspetti più suggestivi di quel derby: un calciatore calabrese, proveniente dalla provincia rivale, ma capace diil cuore di Cosenza.Il 3-0 ebbe unimportante soprattutto nel contesto delle prime giornate di campionato. Ilarrivava infatti dalla vittoria casalinga contro il Pescara e dalla sconfitta esterna contro il Piacenza, cosi il successo nel derby consentì alla formazione di Mutti di portarsi adopo tre giornate, rilanciando immediatamente le proprie. Per ilinvece, la sconfitta rappresentò un'altra battuta d'arresto del proprio percorso, dalla quale è statorialzarsi: dopo il pesante 4-0 incassato a Cagliari nella prima giornata e la vittoria contro il Ravenna nel secondo turno, la squadra pitagorica si ritrovò nuovamente a fare i conti con le difficoltà del salto di categoria. La stagione avrebbe poi raccontato due storie differenti, ma entrambe concluse con un '': il Cosenza concluse infatti il campionato all', mentre il Crotone, nonostante un avvio difficile e il successivo cambio in panchina da Cuccureddu a Papadopulo, riuscì a conquistare una tranquilla, proprio alle spalle dei rivali.A distanza di ventisei anni, quelnon è ricordata come un semplice successo, ma come una partita che ha racchiuso il significato di unavissuta sul palcoscenico della Serie B, in un momento in cui entrambe le società stavano cercando di consolidare la propria presenza nel calcio professionistico. Il risultato racconta poi la superiorità del Cosenza, ma sono soprattutto i protagonisti sul campo ad aver reso speciale quella giornata: Giovanni, con l'assist per la prima rete e il rigore del raddoppio, e soprattutto Pasquale, con una doppietta destinata a diventare un ricordoper i tifosi. Una rivalità giocata sui 90 minuti, resae decisa da un, ma diventato inveceed eroe di Cosenza e del proprio tifo. Ilvinse una città che si riconobbe nei suoi colori, nella sua gente e in una giornata di calcio difficile da dimenticare, che tutt'ora occupa un postonella storia recente del club.