Una doppietta di Apa e il rigore di Pisano regalarono al Cosenza una vittoria netta nel primo derby calabrese in Serie B: una domenica entrata nella storia
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Il calcio, soprattutto quando mette di fronte due realtà provenienti dalla stessa terra, non è mai soltanto una questione di classifica: è identità, rivalità e orgoglio di prevalere sull'altro ad ogni costo. Il 17 settembre 2000, allo stadio San Vito di Cosenza, questi ingredienti si mescolarono in una domenica che sarebbe poi rimasta nella storia della rivalità calabrese: il Cosenza di Bortolo Mutti contro il Crotone di Antonello Cuccureddu, in un confronto a senso unico che si concluse con un perentorio 3-0.
Non fu una vittoria costruita lentamente, né una partita risolta soltanto nel finale: fu un derby indirizzato praticamente fin dal fischio d'inizio, con i padroni casa capaci di colpire due volte nei primi nove minuti e di amministrare successivamente il vantaggio. L'uomo copertina fu Pasquale Apa, un semplice 27enne autore di una doppietta che lo avrebbe poi consacrato nel calcio dei 'senior'.
Un derby durato nove minuti: Apa e Pisano stendono il CrotoneIl 'San Vito' non ebbe nemmeno il tempo di assaporare l'attesa, di fissare le bandiere o di sventolare al cielo di Cosenza le proprie sciarpe: i padroni di casa passarono infatti in vantaggio al primo pallone toccato, con un'azione offensiva immediata finalizzata da Pasquale Apa, che mise in discesa la gara già al primo minuto. Un lampo, pesantissimo sul piano psicologico, che impietrì i giocatori in campo e il settore dei tifosi ospiti. La squadra cosentina di Mutti comprese subito che quello poteva essere il pomeriggio gusto per imporre la propria superiorità e continuarono a spingere alla ricerca del raddoppio, che arrivò al minuto 9', in seguito ad un penalty concesso dall'arbitro. Se ne incaricò Giovanni Pisano, non fallendo. Il risultato, al nono minuto del primo tempo, era già sul 2-0 in favore del Cosenza con il San Vito in totale delirio, mentre per il Crotone di Cuccureddu fu fin da subito una doccia congelata.
Il derby aveva già preso una direzione precisa, ma la partita non era ancora finita: il Crotone provò a riorganizzarsi e a spingere sull'acceleratore, anche a costo di rischiare l'imbarcata e a rendere il risultato più rotondo, ma nemmeno la ripresa modifico l'inerzia dell'incontro. I cambi degli ospiti, con l'ingresso al minuto 56 di un volto familiare alla Serie A e al Napoli come Salvatore Aronica, allora appena 22enne, non incisero nel match, mentre al contrario il Cosenza continuò a cercare la profondità per infliggere il colpo conclusivo, che arrivò al minuto 81' con un pallonetto meraviglioso, ancora con Pasquale Apa. Una vittoria senza discussioni per il Cosenza, che si aggiudicò il primo derby di Calabria in Serie B e che trasformò il San Vito in una bolgia.
Vent'anni dopo il derby, Pasquale Apa: "Sempre piacevole ricordare quei momenti"Chi, se non proprio l'eroe di quel pomeriggio perfetto, Pasquale Apa, poteva ricordare il grande successo nel derby anni 2000. Vent'anni dopo, in un'intervista concessa a 'CosenzaChannel' il 16 gennaio 2020, in occasione di un successivo confronto tra Cosenza e Crotone, Apa tornò a parlare di quella favolosa doppietta e di quelle emozioni che, anche a distanza di anni, saranno sempre presenti: "Sono passati tanti anni da quel giorno, ma è sempre piacevole ricordare quei momenti. Ce ne furono di davvero belli che abbiamo condiviso insieme ai tifosi e alla società di allora. Mi ricordo molto bene quella doppietta nel primo derby in Serie B". Non si trattò soltanto di una prestazione individuale, Apa diventò un autentico beniamino della Curva Sud dei cosentini, anche grazie alla sua semplicità e alla dedizione alla maglia, che indossò dal 1995 al 2001, con 140 presenze raggiunte. La sua storia rappresenta uno degli aspetti più suggestivi di quel derby: un calciatore calabrese, proveniente dalla provincia rivale, ma capace di conquistare il cuore di Cosenza.
Cosenza-Crotone: il percorso post-derbyIl 3-0 ebbe un impatto importante soprattutto nel contesto delle prime giornate di campionato. Il Cosenza arrivava infatti dalla vittoria casalinga contro il Pescara e dalla sconfitta esterna contro il Piacenza, cosi il successo nel derby consentì alla formazione di Mutti di portarsi a sei punti dopo tre giornate, rilanciando immediatamente le proprie ambizioni. Per il Crotone invece, la sconfitta rappresentò un'altra battuta d'arresto del proprio percorso, dalla quale è stato complicato rialzarsi: dopo il pesante 4-0 incassato a Cagliari nella prima giornata e la vittoria contro il Ravenna nel secondo turno, la squadra pitagorica si ritrovò nuovamente a fare i conti con le difficoltà del salto di categoria. La stagione avrebbe poi raccontato due storie differenti, ma entrambe concluse con un 'lieto fine': il Cosenza concluse infatti il campionato all'ottavo posto, mentre il Crotone, nonostante un avvio difficile e il successivo cambio in panchina da Cuccureddu a Papadopulo, riuscì a conquistare una tranquilla nona posizione, proprio alle spalle dei rivali.
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Una domenica rimasta nella storiaA distanza di ventisei anni, quel Cosenza-Crotone non è ricordata come un semplice successo, ma come una partita che ha racchiuso il significato di una rivalità regionale vissuta sul palcoscenico della Serie B, in un momento in cui entrambe le società stavano cercando di consolidare la propria presenza nel calcio professionistico. Il risultato racconta poi la superiorità del Cosenza, ma sono soprattutto i protagonisti sul campo ad aver reso speciale quella giornata: Giovanni Pisano, con l'assist per la prima rete e il rigore del raddoppio, e soprattutto Pasquale Apa, con una doppietta destinata a diventare un ricordo indelebile per i tifosi. Una rivalità giocata sui 90 minuti, resa affascinante e decisa da un figlio di Crotone, ma diventato invece simbolo ed eroe di Cosenza e del proprio tifo. Il 17 settembre 2000 vinse una città che si riconobbe nei suoi colori, nella sua gente e in una giornata di calcio difficile da dimenticare, che tutt'ora occupa un posto speciale nella storia recente del club.
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