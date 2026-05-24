Scendono in campo per l'ultima volta in stagione Cremonese e Como. La partita è in programma domenica 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio Giovanni Zini ed è valida per la trentottesima giornata. La posta in palio è per entrambe molto alta. I padroni di casa si giocano la salvezza, mentre gli ospiti una storica qualificazione alla prossima Champions League. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Cremonese-Como.

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I precedenti tra le due squadre

Cremonese e Como si sono incontratenella loro storia. I grigiorossi sono avanti negli scontri diretti con 23 vittorie rispetto alle 16 dei lariani. I pareggi sono invece 19. Anche ilè favorevole ai padroni di casa, i quali hanno messo a segno 72 gol. Non molto distante il Como con 62. La classifica marcatori di questa sfida è guidata in tandem da Giorgio(dei biancoblu) e da Alberto(doppio ex).

COMO, ITALY - MAY 17: Cesc Fabregas allenatore del Como 1907 celebra la vittoria alla fine della partita di Serie A tra Como 1907 e Parma Calcio 1913 al Giuseppe Sinigaglia il 17 maggio 2026 a Como, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/Getty Images)

Il Como ovviamente non è paragonabile a quello del recente passato. Nonostante ciò a risaltare è il fatto che la Cremonese è imbattuta da ben 7 partite, di cui 5 vinte. L'ultima vittoria del Como risale al 2016 nell'allora Coppa Italia Lega Pro. In campionato bisogna tornare al 2013, quando giocavano in terza serie. Il successo dei lariani giunse proprio allo Zini. Ma da quel momento, in casa, i grigiorossi hanno sempre vinto.

Le probabili formazioni

: Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.: Marco Giampaolo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

Cremonese-Como, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la gara è indirizzata abbastanza nettamente verso gli ospiti. Il Como è dato a una quota tra l'1.45 e l'1.65, il pareggio tra il 4.40 e il 4.50, mentre la vittoria dellatra il 5.65 e il 6. I valori sono forse troppo sbilanciati considerando la posta in gioco per i padroni di casa. Senza vittoria, la retrocessione è quasi certa. Inoltre la squadra di Giampaolo arriva da due successi consecutivi.

Anche per il Como la sfida è importante. Seppur difficile, Fabregas e giocatori faranno il possibile per qualificarsi alla prossima Champions League. I lariani sono altrettanto in forma, arrivando da quattro gare da imbattuti, di cui tre vinte. Ma soprattutto non hanno subito alcun gol in queste ultime partite, confermandosi la migliore difesa del campionato. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Cremonese-Como è 1-1.

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