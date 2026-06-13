La Cremonese ha sciolto ogni dubbio sul futuro della propria panchina e ha ufficializzato la conferma di Marco Giampaolo anche per la stagione 2026/27. Attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club, la società grigiorossa ha annunciato la prosecuzione del rapporto con il tecnico abruzzese, arrivato a Cremona nel marzo scorso per guidare la squadra nell'ultima parte del campionato.

La dirigenza ha deciso di dare continuità al progetto tecnico, ritenendo l'esperienza e le competenze dell'allenatore elementi fondamentali per affrontare il nuovo percorso. Nel comunicato, il club ha sottolineato in particolare la capacità di Giampaolo di lavorare con i giovani e valorizzare i talenti, una caratteristica che ha accompagnato gran parte della sua carriera.

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La scelta della continuità

La conferma di Giampaolo rappresenta una scelta precisa da parte della nuova area tecnica grigiorossa. Dopo il cambio in corsa effettuato nella passata stagione, la Cremonese ha deciso di proseguire il lavoro iniziato negli ultimi mesi, affidandosi a un allenatore chee che in passato aveva già vissuto una prima esperienza sulla panchina del club.

PARMA, ITALIA - 21 MARZO: Marco Giampaolo allenatore della US Cremonese durante la Serie A match tra Parma Calcio 1913 e US Cremonese allo Stadio Ennio Tardini il 21 marzo 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nel proprio comunicato la società ha ricordato come, durante la sua carriera, Giampaolo abbia contribuito alla crescita di numerosi calciatori poi affermatisi ai massimi livelli, citando esempi come Leandro Paredes, Piotr Zielinski, Patrick Schick e Milan Skriniar. Un profilo che la Cremonese considera ideale per accompagnare il percorso di crescita della squadra e valorizzare il patrimonio tecnico presente in rosa.

Ripartenza con un progetto chiaro

Per Giampaolo si tratta di una nuova occasione per costruire un progetto dall'inizio della stagione, dopo essere subentrato in un momento delicato del campionato precedente. Il tecnico potrà ora lavorare fin dal ritiro estivo insieme al nuovo direttore sportivoe alla dirigenza per definire la rosa e gli obiettivi della prossima annata.

La Cremonese ha evidenziato come l'esperienza maturata dall'allenatore nelle sue oltre quattrocento panchine tra i professionisti rappresenti un valore aggiunto importante per il club. Con l'ufficialità della permanenza di Giampaolo, la società può dunque concentrarsi sul mercato e sulla programmazione della nuova stagione, con l'obiettivo di consolidare il percorso intrapreso e presentarsi ai nastri di partenza con una guida tecnica già pienamente inserita nel contesto grigiorosso.

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