L'età non conta. Conta la voglia di continuare. Lorenzo De Silvestri e il Bologna ancora insieme. Il terzino ha firmato il rinnovo del contratto per un'altra stagione: resterà in rossoblù fino al 30 giugno 2027. Un'altra pagina di una storia iniziata nel 2020 e pronta a continuare. A 38 anni compiuti, l'ex Lazio e Torino non ha nessuna intenzione di fermarsi. La società ha deciso di puntare ancora sulla sua esperienza, sulla sua leadership e sulla sua importanza all'interno dello spogliatoio. Un rinnovo atteso, diventato ufficiale dopo l'inserimento del suo nome nella lista dei convocati per il ritiro estivo.

Bologna, la storia continua: De Silvestri firma un altro anno

Il Bologna e De Silvestri vanno avanti insieme. Il club rossoblù ha ufficializzato il prolungamento del contratto del terzino fino al 30 giugno 2027. Un rinnovo che conferma il legame tra il giocatore e la società emiliana, pronto a vivere la settima stagione consecutiva sotto le Due Torri. La notizia era nell'aria già da ieri, quando il nome di De Silvestri era comparso nella lista dei convocati per il primo giorno di ritiro a Casteldebole. Ora è arrivata anche la firma.

Un altro anno per il difensore, diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Dopo una carriera vissuta ad alti livelli, tra Lazio, Fiorentina, Sampdoria e Torino, De Silvestri ha trovato a Bologna la sua seconda casa. Esperienza, professionalità e attaccamento alla maglia: caratteristiche che hanno convinto il club a puntare ancora su di lui. Non sarà solo una presenza in rosa. Il suo ruolo sarà anche quello di guida per i più giovani e di uomo spogliatoio in una stagione importante per il Bologna. Dopo il ritorno in Europa e le nuove ambizioni del club, la sua esperienza potrà essere ancora un valore aggiunto. A 38 anni, De Silvestri continua la sua storia. E il Bologna ha scelto ancora lui.