Quando in estate Diego Moreira fu acquistato per circa 50 milioni di euro dallo Strasburgo, molti sollevarono critiche sul reale valore dell'investimento. Un'azzardo? Forse. Ma dopo 10 partite, il campo dice che il gioco ne è probabilmente valsa la candela. Il belga ha già raggiunto 7 partecipazioni al gol in queste prime dieci apparizioni in rossonero, con ben 4 reti e 3 assist. Nell'epoca recente, nessun centrocampista offensivo acquistato dal Milan era riuscito ad avere un impatto migliore.

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