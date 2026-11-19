Da Bagheria, comune alle porte di Palermo dove ha iniziato a dare i primi calci a un pallone, fino ad arrivare sui campi più prestigiosi del calcio italiano. Il percorso di Salvatore Aronica attraversa alcune delle piazze più calde e appassionate del Sud, terre in cui il calcio è molto più di uno sport e diventa un elemento di identità collettiva. È lo stesso spirito che si ritrova anche a Crotone, una città che l'ex difensore conosce bene e che continua a vivere con grande partecipazione una delle rivalità più sentite della Calabria.

Con il derby tra Crotone e Cosenza alle porte, in programma sabato 21 novembre allo stadio Ezio Scida, Aronica ha parlato ai microfoni di DerbyDerbyDerby, in ESCLUSIVA. Dall'esperienza vissuta in rossoblù ai ricordi legati alla sua avventura calabrese, passando per l'analisi dell'attualità delle due squadre e per il racconto degli anni trascorsi a Napoli, l'ex difensore ripercorre alcune delle tappe più significative di una carriera profondamente legata al calcio del Sud.

Aronica, i ricordi di Crotone e dei derby col Cosenza

“Ho vissuto quattro anni a Crotone e, in Calabria, ho giocato diversi derby, tra Reggina, Crotone e Cosenza. Sicuramente, però, il derby vero e proprio era Crotone-Cosenza, in virtù della vicinanza geografica e della rivalità tra le tifoserie. Si tratta, quindi, di una sfida importante, un derby acceso, capace di far crescere l'entusiasmo e l'adrenalina. Questo nonostante il fatto che entrambe le compagini calabresi non stiano vivendo un buon momento: il Cosenza, adesso, è un po' in ripresa, mentre il Crotone purtroppo no”.

Crotone ha rappresentato una tappa fondamentale della sua carriera. Che ricordi conserva di quegli anni, della città, dell'ambiente e delle sfide vissute contro il Cosenza?

“Crotone ha segnato l'inizio della mia carriera e mi ha lanciato nel calcio professionistico. Per questo ringrazierò sempre la famiglia Vrenna. All'epoca Raffaele e Gianni erano alla guida della società, insieme al papà e allo zio Luigi, che facevano parte della dirigenza. È un ricordo legato alla mia giovane età e ai miei primi passi nel calcio professionistico. Conservo ancora oggi un bellissimo rapporto con loro. Quando torno a Crotone, come è successo nelle ultime stagioni con il Trapani, è sempre un piacere salutarli e rivivere quei momenti. Sono stati quattro anni davvero importanti per me, che mi hanno lasciato tanto e mi hanno permesso di crescere.

Tra i ricordi più belli ci sono sicuramente anche le sfide contro il Cosenza. Vedere lo stadio gremito era un valore aggiunto, così come accadeva al San Vito-Marulla. In quegli anni c'era grande entusiasmo, anche in virtù delle promozioni e dell'arrivo in Serie B. I primi anni nella categoria furono caratterizzati da sfide importanti. Il ricordo più indelebile, per me, resta quello di vedere lo stadio di Crotone pieno e di respirare tutto il calore del pubblico”.

CROTONE, ITALIA - 13 MAGGIO: Tifosi del Crotone durante la serie A match tra FC Crotone e SS Lazio allo Stadio Comunale Ezio Scida il 13 maggio 2018 a Crotone, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Tra penalizzazione e poca esperienza: l'analisi di Aronica sul Crotone di oggi

“Di penalizzazioni me ne intendo, perché ne ho vissute diverse: dai -15 punti con la Reggina in quell'anno storico con Walter Mazzarri, fino ai -25 punti con il Trapani della scorsa stagione. La penalizzazione era nota fin dall'inizio. A mio avviso, aver puntato troppo su una squadra giovane, in un momento così delicato, non è stata una scelta particolarmente azzeccata. Considerando la necessità di rimontare sulle dirette concorrenti e la difficoltà del girone C di Serie C, credo che sarebbe stato opportuno allestire una squadra un po' più forte e più esperta, per cercare di colmare subito il divario”.

Il Crotone ha le risorse tecniche necessarie per risalire la classifica, nonostante la giovane età media della squadra, oppure è ormai una squadra praticamente spacciata?

“No, è ancora prematuro parlare di squadra spacciata, a metà girone d'andata. Chiaramente, a gennaio bisognerà intervenire. A mio avviso, sarà necessario inserire giocatori un po' più esperti, che conoscano la categoria, cercando di alzare l'età media della squadra. In Serie C, infatti, l'esperienza conta molto. Bisognerà muoversi il prima possibile, anche perché, con una situazione di classifica del genere, non sarà facile convincere giocatori di categoria ad accettare una destinazione come Crotone. A gennaio, quindi, sarà fondamentale intervenire, cercare di rimediare e puntare su elementi più esperti, che possano garantire un rendimento migliore”.

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Crotone-Cosenza, il pronostico di Aronica

“Sicuramente mi aspetto un derby acceso e difficile. Chiaramente verranno azzerate tutte le situazioni di classifica e quelle psicologiche, perché il derby è sempre una partita a sé e va affrontato nel migliore dei modi. Sono convinto che entrambe le squadre giocheranno a viso aperto. Il Crotone sa di avere un solo risultato a disposizione per cercare di ripartire e scenderà in campo con l'obiettivo di vincere. In queste occasioni gli aspetti psicologici passano in secondo piano e difficilmente possono frenare una squadra. Il Crotone ha assoluta necessità di conquistare i tre punti per provare a risalire la classifica.

Per quanto riguarda i singoli, conoscendo la rosa del Crotone, penso che ci siano alcuni esterni importanti che potrebbero fare la differenza. Ad esempio Zunno è un giocatore che, grazie alla sua velocità e alla sua abilità nell'uno contro uno, potrebbe rivelarsi determinante. Mi auguro che possa essere proprio lui l'ago della bilancia”.

Da ex protagonista di queste sfide, cosa direbbe oggi a un calciatore del Crotone per fargli capire cosa significa giocare questo derby?

“Al di là del clima che si respira in questo momento a Crotone, giocare un derby è sempre fondamentale e importante per dare il giusto merito alla tifoseria e alla società. Se fossi un giocatore del Crotone e dovessi dare un consiglio a un mio compagno, gli direi di affrontare questa partita con il coltello tra i denti, sportivamente parlando, cercando di conquistare a tutti i costi i tre punti. Una vittoria potrebbe riaccendere l'entusiasmo di una piazza che vive di calcio, con una tifoseria molto calorosa e un ambiente importante. Sarebbe fondamentale vincere per rilanciarsi e dare il giusto merito a una tifoseria e a una società che, nonostante le difficoltà, continuano a investire”.

CROTONE, ITALIA - 15 SETTEMBRE: Una vista generale all'interno dello stadio prima della partita di Serie C tra Crotone FC e FC Internazionale U23 allo Stadio Comunale Ezio Scida il 15 settembre 2026 a Crotone, Italia. (Foto di Maurizio Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Aronica, cosa significa vivere in una città come Napoli

“Anche Napoli è stata una tappa fondamentale della mia carriera, perché mi ha consacrato come calciatore di un certo livello in Serie A. Sono stati cinque anni importantissimi, caratterizzati dalla vittoria della Coppa Italia, riportata a Napoli dopo la vittoria contro la Juventus, e dalla lotta per lo scudetto proprio contro i bianconeri. Ho collezionato più di 200 presenze con la maglia azzurra e ricordo quel periodo con grande affetto e orgoglio. È stato un traguardo importantissimo, così come il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League nel 2010”.

Il tema caldo degli ultimi giorni riguarda Kevin De Bruyne e le dichiarazioni della sua compagna sulla vita a Napoli. Quanto è particolare vivere in quella città e come si affronta il rapporto con una tifoseria così passionale ed esigente?

“Napoli è una città che mi ha segnato e alla quale sono molto legato. Ci torno spesso. Devo dire che lì si vive di calcio praticamente senza interruzioni. Ci sono tante radio, televisioni, una grande pressione, ma soprattutto un amore incondizionato per questa maglia. Nei momenti che ho vissuto io, quando tutto andava bene, questo entusiasmo e questo calore erano qualcosa che ti trascinava. Oggi la squadra non sta attraversando un momento particolarmente positivo. Può capitare che emergano determinate dichiarazioni, soprattutto da parte di persone che arrivano da un'altra cultura, da un altro ambiente e da una diversa concezione del calcio.

Napoli, però, è una piazza in cui i tifosi ti adorano, ti danno tutto e ti amano, anche al di là dei risultati. Per loro è fondamentale vedere un calciatore sudare la maglia e dare tutto in campo: non conta soltanto il risultato finale. Per quanto riguarda De Bruyne, penso che continuerà a far parte del progetto e che a gennaio non si muoverà. La società, infatti, ha intenzione di rinforzare la squadra e continuare a investire per cercare di risalire la china”.

PORTO, PORTOGALLO - 04 NOVEMBRE: Kevin De Bruyne del SSC Napoli reagisce durante la partita MD4 della UEFA Champions League 2026/27 League Phase tra FC Porto e SSC Napoli all'Estadio do Dragao il 04 novembre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

Dal "gigante" Pecorari a Juric: gli ex rossoblù ricordati da Aronica

Jimmy Fialdini: “Funambolico”

Marco Pecorari: “Gigante. Era immenso anche fisicamente".

Domenico Giampà: “Sguizzante”

Andrea De Florio: “Fantastico”.

Aniello Parisi: “Diligente”

E per concludere Ivan Juric: “Tecnico”.