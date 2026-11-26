Tra le strade che costeggiano l'Arno e l'ombra inconfondibile della Torre Pendente nasce una passione che, per alcuni, è destinata a diventare qualcosa di molto più grande. Per Mirko Taccola, Pisa non è stata soltanto la città in cui è cresciuto, ma il luogo in cui ha costruito il proprio legame con il calcio, muovendo i primi passi fino ad arrivare a indossare la maglia della squadra della sua terra. Un rapporto intenso, fatto di orgoglio, aspettative, gioie e momenti complicati, che ha accompagnato gran parte della sua carriera.

Domenica 29 novembre, allo stadio "Città di Arezzo", i nerazzurri saranno attesi dal derby toscano contro l'Arezzo, una sfida dal peso specifico importante per entrambe le squadre. In vista dell'appuntamento, Mirko Taccola è intervenuto in ESCLUSIVA ai microfoni di DerbyDerbyDerby, raccontando i suoi ricordi legati al Pisa, il rapporto con la piazza nerazzurra, le ambizioni della formazione attuale e le aspettative per la gara in terra amaranto.

Taccola, i ricordi del suo Pisa e del rapporto "duro" con i tifosi nerazzurri

“È abbastanza impegnativo, perché il detto “nessuno è profeta in patria” non è mai stato più vero. La mia esperienza è questa: nasco nel settore giovanile del Pisa, poi esordisco in Serie A con la maglia nerazzurra, disputando due partite. Successivamente vado a farmi le ossa, prima in Serie C alla Ternana e poi in Serie B a Pescara. In quest'ultima ho trovato anche moglie, quindi è stata un’esperienza ancora più significativa, anche dal punto di vista familiare.

Dopodiché torno a Pisa per fare il titolare e per giocare nella squadra della mia città. L’inizio non fu dei migliori: fui molto criticato dai tifosi, nonché dai miei concittadini. Fu dura. Dopo un periodo di stop, dovuto anche a quelle difficoltà, ripresi il mio percorso. Dopo 78 partite rientrai in campo e, da lì, iniziò un’escalation che mi portò a vestire la maglia dell’Inter, a giocare con la Nazionale Under 21 e a partecipare alle Olimpiadi di Barcellona. Fu un periodo molto bello della mia carriera”.

Mirko Taccola, ex difensore del Pisa, in uno scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram. (Foto: Instagram @mirko.taccola)

Cosa significava scendere in campo nel weekend davanti al pubblico della propria città, sia quando era sotto contestazione, sia quando le cose andavano meglio?

“La senti molto, a prescindere. Quando le cose vanno male, la senti ancora di più in senso negativo. Ma anche quando le cose vanno bene avverti tutto, perché a guardarti c’è la tua gente, ci sono anche gli amici e i familiari. Quindi la pressione è tanta, però c’è anche il piacere di giocare davanti a chi ti conosce, a chi ti ha visto crescere e a chi ti apprezza anche come persona. Perché la cosa più importante è che, al di là del calciatore, rimane l’apprezzamento per l’uomo. All'epoca giocavo davanti a persone che conoscevano bene Mirko, più che il Taccola calciatore”.

C’è una partita, un gol o un momento in generale vissuto a Pisa che porta maggiormente nel cuore?

“Quell’anno lì feci parecchi gol, anche da difensore. Sono situazioni che ti porti dietro, perché comunque il gol, soprattutto quando ti fa vincere una partita, rimane. I miei, tra l’altro, erano gol che spesso risultavano decisivi.. Se devo sceglierne uno, però, direi un Pisa-Cesena: un bellissimo gol di testa che, quasi alla fine della partita, ci permise di vincere per 1-0. Fu un gol di pregevole fattura, oltre che determinante per la classifica”.

Da una partenza complicata all'obiettivo Serie A: il pensiero di Taccola sul Pisa di oggi

“Sicuramente la stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma la situazione sta cominciando a sistemarsi. Bianco sta trovando le giuste alchimie e le soluzioni più adatte, sia dal punto di vista tecnico sia da quello emotivo e caratteriale. Gli obiettivi del Pisa non possono che essere ambiziosi, perché la piazza lo richiede. Si tratta di una realtà importante. È una squadra retrocessa dalla Serie A che sta cercando di tornarci nel più breve tempo possibile. Ha scelto un allenatore che sa come raggiungere questo traguardo. La concorrenza è importante. Credo che il Palermo sia una squadra difficile da raggiungere e da superare, ma il Pisa deve comunque cercare di fare il massimo. Se non riuscirà a conquistare la promozione direttamente, dovrà cercare di qualificarsi ai playoff nella migliore posizione possibile. Da lì dovrà giocarsi le proprie possibilità di salire in A”.

PISA, ITALIA - 17 MAGGIO: Tifosi del Pisa Sporting Club durante la partita di Serie A tra Pisa SC e SSC Napoli all'Arena Garibaldi, il 17 maggio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Guardando invece alla rosa, quali sono, secondo lei, i principali punti di forza di questo Pisa? Dove, in ottica mercato di gennaio, potrebbe aver bisogno di intervenire?

“In attacco il Pisa ha una qualità che in Serie B hanno in pochi. Non saprei fare dei nomi, perché dovrei citare praticamente tutti. È una squadra con un reparto offensivo davvero importante, sia per i giocatori a disposizione sia per le loro caratteristiche. Probabilmente c’è qualcosa da sistemare in difesa. È una squadra che concede molto e che vuole puntare alla promozione: deve cercare di subire meno gol rispetto a quanto sta facendo in questo momento. Dunque io interverrei in quel reparto. Sarà l'allenatore insieme alla società a valutare se intervenire anche a centrocampo o meno."

Arezzo-Pisa, tra ricordi e analisi dell'ex nerazzurro

“In quegli anni il nostro derby era con la Lucchese. Un derby in casa loro ci costò tantissimo. Perdemmo la partita quando eravamo a ridosso delle prime posizioni e stavamo puntando alla Serie A. Avevamo una squadra forte e venivamo da una serie di risultati importanti. Quel risultato ci tagliò davvero le gambe. Da lì collezionammo alcuni risultati negativi che poi ci estromisero dalla lotta per la vittoria del campionato. Sono derby che ho vissuto da entrambe le parti. Dopo un paio d’anni sono andato a giocare a Lucca e ho disputato il derby contro il Pisa. Ho avuto modo di vivere questa sfida anche dalla parte opposta”.

Parlando invece del match di domenica, che partita si aspetta contro l’Arezzo e che cosa dovrà fare il Pisa per provare a portare a casa il risultato?

“È una partita in cui i punti pesano tantissimo, da entrambe le parti. Mi aspetto una sfida caratterizzata da grande tensione mentale e che potrebbe diventare anche sporca. Credo che l’Arezzo avrà bisogno di puntare sull’intensità, sulle seconde palle, sulla determinazione e sulla voglia di lottare. Probabilmente loro hanno più bisogno del Pisa di conquistare punti. È chiaro che le difficoltà per gli amaranto potrebbero essere maggiori, perché si troveranno ad affrontare una squadra importante come quella nerazzurra. Ma anche l’Arezzo ha qualità e dovrà cercare di metterla in mostra ogni volta che ne avrà l’occasione. Bisognerà fare gol, costruire gioco e non sbagliare l’ultima giocata. In quei momenti servirà qualità. In una partita del genere, gli uomini di mister Bucchi dovranno essere determinati su ogni pallone, senza concedere nulla. Credo che il Pisa lo sarà sicuramente, quindi mi aspetto una bella partita anche dal punto di vista agonistico”.

C’è un calciatore in particolare del Pisa su cui si può contare maggiormente per ottenere i tre punti?

“Credo che in questo momento Tramoni sia particolarmente in forma. Sapevamo che è un giocatore importante e adesso si sta ritrovando, riuscendo anche a segnare con continuità. Penso quindi che possa essere uno dei giocatori da tenere maggiormente sotto osservazione da parte dell’Arezzo. Poi, come ho già detto, il Pisa ha davvero tanti giocatori importanti nel reparto offensivo. Per questo motivo, l’Arezzo dovrà prestare molta attenzione alla fase difensiva, mantenendo alta la concentrazione e senza concedere spazi”.

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Taccola: compagni, stadi e derby che hanno segnato la carriera dell'ex difensore

Mi dica tre giocatori del Pisa più forti con cui ha giocato: “Diego Simeone, José Chamot e Andrea Fortunato. Fortunato per me era più di un fratello: era davvero un grande giocatore. Simeone e Chamot, invece, credo che li conoscano tutti, quindi non c’è bisogno di aggiungere molto. All’epoca erano giovani, ma già molto, molto bravi”.

Tre stadi più caldi nei quali ha giocato: “Il San Paolo di Napoli, il Renzo Barbera di Palermo e San Siro. Sono tre stadi con tifoserie molto calde, anche se in maniera diversa. Forse Palermo e Napoli si assomigliano di più, mentre San Siro è caldo, ma ha un’atmosfera più aristocratica”.

Tre aggettivi per descrivere il Pisa: “Casa, nascita calcistica e ribalta calcistica”.

Tre migliori derby che abbia mai giocato: “Pisa-Lucchese, perché con il Pisa ho disputato soltanto questo derby. Con le altre squadre, invece, ho giocato anche Palermo-Catania e Inter-Milan”.

Per concludere tre giocatori che le piacerebbe vedere nel Pisa di oggi: “Uno sarei io, perché tornare a Pisa è sempre stato uno dei miei sogni, ma non si è mai concretizzato. Il secondo è Roberto Bosco, che era il mio capitano e il mio compagno di reparto: all’epoca lui giocava da libero, mentre io ero lo stopper. Infine, metterei Marco Ferrante davanti a fare gol: noi ci occupiamo di difendere e lui pensa a segnare”.