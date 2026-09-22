Il progetto di riqualificazione dello stadio "Diego Armando Maradona" continua a compiere passi avanti in vista degli Europei del 2032, e il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha espresso un giudizio molto positivo sull'intervento previsto per l'impianto di Napoli, sottolineando come il progetto presenti le caratteristiche necessarie per poter essere preso in considerazione per il suo utilizzo durante la manifestazione.

L'Italia ospiterà gli Europei insieme alla Turchia e, per quanto riguarda il nostro Paese, saranno 5 le città chiamate a ospitare le partite. La UEFA ha indicato il "Maradona" tra gli impianti italiani inseriti nel dossier iniziale, insieme ad altri stadi che dovranno essere ristrutturati o realizzati.

Le parole di Abodi

A margine degli appuntamenti legati all'avvicinamento all', Abodi ha parlato del futuro del "Maradona", evidenziando il percorso di rinnovamento dello stadio: "Il lavoro per il Maradona, noi diamo ogni supporto di carattere tecnico con quello che sta facendo ile vedremo anche se poter dare piccoli supporti ulteriori dal punto di vista finanziario".

NAPOLI, ITALIA - 24 NOVEMBRE: Una vista generale dello Stadio Diego Armando Maradona prima della partita di Serie A tra Napoli e Roma allo Stadio Diego Armando Maradona il 24 novembre 2024 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Successivamente ha dichiarato fiducia verso lo stadio del Napoli: "Sono fiducioso perché il progetto che ho visto ha tutte le caratteristiche per essere eleggibile per gli Europei del 2032. Resta difficile immaginare un Europeo senza Napoli, ma con questo progetto sta cercando di meritarsi il diritto che non è acquisito e che bisogna meritarselo sul campo".

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Poi ha parlato della posizione di: "Il progetto del Maradona, di maggiore accessibilità, funzionalità e anche capacità di accoglienza, quindi risponde a tutti i requisiti per uno".

Infine: "Non si tratta di piccoli interventi ma di una visione complessiva che questo progetto ha e che consegna a Napoli e al Napoli una struttura moderna. Ho sempre raccolto la sfiducia del presidente De Laurentiis, rispetto il suo pensiero, mi auguro che possa essere smentito dai fatti. Il Napoli è un'istituzione laica di questa città, mi auguro che il dialogo riprenda e che si comprendano le ragioni dell'amministrazione comunale e regionale che ha finanziato il progetto in maniera significativa".