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Fabio Cannavaro e lo scudetto col Napoli

Betsson Sport ha organizzato un evento speciale coinvolgendo nove content creator legati al mondo del calcio e il Pallone d'Oro 2006 Fabio Cannavaro. Tra i tanti contenuti pubblicati online spicca il format dedicato alle domande scomode senza possibilità di risposte evasive, pena l'ammonizione immediata con un cartellino arancione. Interrogato sul suo più grande rammarico professionale, l'ex capitano della Nazionale confessa di aver sofferto soprattutto per aver lasciato troppo presto il Napoli, la sua squadra del cuore, a causa delle difficoltà economiche attraversate dal club azzurro all'epoca. E messo di fronte ad una scelta tra Pallone d'Oro e scudetto con gli azzurri non esita: "Te lo posso dare tranquillamente. Il Pallone d'Oro è una cosa straordinaria, l'ho vinto e questo per un difensore non è normale. Però non è un premio collettivo, è un premio singolo".

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